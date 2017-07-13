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16:51 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Средняя зарплата воронежцев в 2016 году составила 33 тыс рублей

Ежемесячный доход вырос на 6,3% по сравнению с 2015.

Сотрудники воронежских предприятий ежемесячно получали около 32766 рублей в 2016 году, сообщила пресс-служба Воронежстата во вторник, 11 июля. Размер зарплаты вырос на 6,3% по сравнению с 2015 годом. Номинальная заработная плата в Воронеже была выше на 24%, чем в регионе. Средний размер социальных выплат в расчете на одного работника сократился на 6% и составил 382 рубля в месяц.

Общее количество работающих штатных сотрудников в 2016 году (без учета жителей, занятых в малом бизнесе) составило 267,6 тыс. человек. Это 25,7% от численности постоянного населения Воронежа.

Состояние воронежского рынка труда характеризовалось активным движением кадров. На работу за 2016 год приняли 71,8 тыс. человек, уволили 76,4 тыс. человек. В основном сотрудники уходили с работы по собственному желанию. По этой причине уволились 58 тыс. человек. Под сокращение попали 3034 человека (в 2015 году — 3523).

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