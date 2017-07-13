Средняя зарплата воронежцев в 2016 году составила 33 тыс рублей

Сотрудники воронежских предприятий ежемесячно получали около 32766 рублей в 2016 году, сообщила пресс-служба Воронежстата во вторник, 11 июля. Размер зарплаты вырос на 6,3% по сравнению с 2015 годом. Номинальная заработная плата в Воронеже была выше на 24%, чем в регионе. Средний размер социальных выплат в расчете на одного работника сократился на 6% и составил 382 рубля в месяц.

Общее количество работающих штатных сотрудников в 2016 году (без учета жителей, занятых в малом бизнесе) составило 267,6 тыс. человек. Это 25,7% от численности постоянного населения Воронежа.