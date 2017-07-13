Нацбанк подсчитал количество наличных гривень в стране

Источник: УНИАН

Согласно сообщению на сайте Национального банка Украины, 328,9 миллиарда гривень составляют банкноты (2,8 миллиарда штук) и монеты — 2,04 миллиарда гривень (12,9 миллиарда штук).

Общее количество банкнот на душу населения составляет 66 штук, а разменных монет — 291 штука.

Традиционно больше всего по количеству в обращении находится банкнот номиналом 200 гривень (20,05%) и монет номиналом 10 копеек (29,58%), а меньше всего — банкнот номиналом 20 гривень (4,76%) и монет номиналом 1 гривня (3,81%).

Как сообщал УНИАН, объем денежной базы в Украине за июнь 2017 года вырос на 3,7% — до 381,757 миллиарда гривень. С начала года объем денежной базы практически не изменился.