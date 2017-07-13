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17:47 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Ростов готовится перейти к раздельному сбору мусора

Ростов производит за сутки 2000 тонны мусора. Четвертая часть в идеале может стать вторсырьем. Необходимость его раздельного сбора и переработки в буквальном смысле слова нарастает с каждым днем.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Мусор на полигоне в Западной промзоне Ростова пока только сортируют. Пластик на переработку отправляют в Ставропольский край, стекло — в Новочеркасск, макулатуру оставляют в Ростове. Но через год система начнет меняться. В области уже создают мусороперерабатывающие заводы и станции. В декабре выберут регионального оператора, то есть организацию, которая будет отвечать за все этапы сбора, переработки и утилизации отходов.

«Главное наладить переработку мусора. Ресурсы не бесконечны многие страны уже научились это делать, мы только в начале пути, надо научиться использовать вторичное сырье», — сказал заместитель генерального директора АО «Чистый город»: Александр Фальченко.

На первом этапе отходы предполагают разделять на две категории — пищевые и прочие, а через несколько лет повсеместно установят отдельные емкости сбора бумаги, стекла, металла и другого вида отходов, которым можно дать вторую жизнь. Во дворах многоэтажек уже сегодня можно встретить разноцветные контейнеры для разных видов отходов.

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