Временного руководителя назначили в КТТУ
С 12 июля исполнять обязанности директора Краснодарского
С 12 июля исполнять обязанности директора Краснодарского
Распоряжение о назначении временного руководства предприятия дали в администрации Краснодара, сообщили в
Ранее заявление об увольнении по собственному желанию написал директор
После этого
12 июля КТТУ посетил мэр Краснодара Евгений Первышов. Он заявил, что речь о банкротстве Краснодарского
Перебоев в движении общественного транспорта в Краснодаре не ожидается.