Временного руководителя назначили в КТТУ

Источник: ГТРК «Кубань»

Распоряжение о назначении временного руководства предприятия дали в администрации Краснодара, сообщили в пресс-службе КТТУ.

Ранее заявление об увольнении по собственному желанию написал директор трамвайно-троллейбусного управления Иван Полухин. Он проработал на своей должности около четырех месяцев.

После этого вице-мэр краевого центра Евгений Зименко прокомментировал решение Ивана Полухина покинуть пост: «Три месяца для руководителя — достаточный срок, чтобы разобраться в ситуации и понять, способен ли он с ней справиться. Он решение принял, это честный поступок», — отметил Зименко.

12 июля КТТУ посетил мэр Краснодара Евгений Первышов. Он заявил, что речь о банкротстве Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления не идет, предприятию окажут поддержку в формате субсидий, а сокращение сотрудников предприятия приостановят.