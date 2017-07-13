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20:44 (мск), источник: Sputnik.by

Uber пока не будет повышать тарифы на рынке СНГ

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Сервис Uber не планирует повышать тарифы в ближайшее время в Беларуси и других странах СНГ, сообщила Sputnik представитель компании Светлана Воронина.

Источник: Sputnik.by

Uber и «Яндекс. Такси» в четверг объявили о намерении создать общую компании для работы на рынке онлайн-такси в России, Беларуси и ряде других постсоветских стран.

«На данный момент мы не планируем повышать тарифы», — заверила Sputnik представитель Uber в странах СНГ.

Представители компании «Яндекс» также подчеркнули, что тарифы меняться в ближайшее время не будут. Сейчас оба сервиса продолжают работать независимо — перед созданием общей компании необходимо получить одобрение всех регуляторов.

«Этот процесс (получения одобрения — Sputnik) может занять от трех до шести месяцев по нашим оценкам. Сейчас мы рассчитываем на создание компании в четвертом квартале этого года», — добавила Воронина.

В Федеральной антимонопольной службе РФ уже заявили о том, что слияние двух компаний может нести угрозу конкурентной среде на рынке такси в России. Белорусское же Министерство антимонопольного регулирования и торговли пока не получало никаких документов ни от «Яндекс. Такси», ни от Uber.

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