Uber пока не будет повышать тарифы на рынке СНГ

Источник: Sputnik.by

Uber и «Яндекс. Такси» в четверг объявили о намерении создать общую компании для работы на рынке онлайн-такси в России, Беларуси и ряде других постсоветских стран.

«На данный момент мы не планируем повышать тарифы», — заверила Sputnik представитель Uber в странах СНГ.

Представители компании «Яндекс» также подчеркнули, что тарифы меняться в ближайшее время не будут. Сейчас оба сервиса продолжают работать независимо — перед созданием общей компании необходимо получить одобрение всех регуляторов.

«Этот процесс (получения одобрения — Sputnik) может занять от трех до шести месяцев по нашим оценкам. Сейчас мы рассчитываем на создание компании в четвертом квартале этого года», — добавила Воронина.