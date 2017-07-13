«Борисполь» решил возобновить переговоры с Ryanair

Источник: "РИА Новости" Украина

Об этом сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор «Борисполя» Павел Рябикин.

«Мы возобновляем переговоры с Ryanair в формате министерство — аэропорт “Борисполь” — Ukraine Investment Promotion Office», — написал Рябикин и добавил, что солидарен с премьер-министром Владимиром Гройсманом в том, что лоукост-компании должны прийти на украинский рынок. Но для этого необходимо подготовить соответствующую нормативную базу.

Напомним, в «Борисполе» сообщали, что переговоры с ирландским лоукостером «Ryanair» были обречены на провал.