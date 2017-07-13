«Борисполь» решил возобновить переговоры с Ryanair
КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Международный аэропорт «Борисполь» решил возобновить переговоры с ирландским лоукостером Ryanair.
КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Международный аэропорт «Борисполь» решил возобновить переговоры с ирландским лоукостером Ryanair.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор «Борисполя» Павел Рябикин.
«Мы возобновляем переговоры с Ryanair в формате министерство — аэропорт “Борисполь” — Ukraine Investment Promotion Office», — написал Рябикин и добавил, что солидарен с
Напомним, в «Борисполе» сообщали, что переговоры с ирландским лоукостером «Ryanair» были обречены на провал.
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