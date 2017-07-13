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18:39 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

«Борисполь» решил возобновить переговоры с Ryanair

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Международный аэропорт «Борисполь» решил возобновить переговоры с ирландским лоукостером Ryanair.

Источник: "РИА Новости" Украина

Об этом сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор «Борисполя» Павел Рябикин.

«Мы возобновляем переговоры с Ryanair в формате министерство — аэропорт “Борисполь” — Ukraine Investment Promotion Office», — написал Рябикин и добавил, что солидарен с премьер-министром Владимиром Гройсманом в том, что лоукост-компании должны прийти на украинский рынок. Но для этого необходимо подготовить соответствующую нормативную базу.

Напомним, в «Борисполе» сообщали, что переговоры с ирландским лоукостером «Ryanair» были обречены на провал.

Ранее сообщалось, что авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила запланированный выход на украинский рынок. В пресс-службе авиакомпании выразили сожаление, что киевский аэропорт занимает сторону «авиакомпаний с высокими тарифами, включая «Международные авиалинии Украины», и лишает украинских потребителей доступа к самым низким тарифам в Европе и самой широкой сети маршрутов.

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