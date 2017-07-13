Более 20 млрд рублей инвестиций планируется привлечь в проекты двух ЗАТО на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /Корр. ТАСС Ольга Шнайдер/. Более 20 млрд рублей инвестиций планируется привлечь в реализацию двух крупных проектов ЗАТО Лесной и Новоуральск в Свердловской области. Об этом в четверг в интервью ТАСС на международной промышленной выставке «Иннопром-2017» сообщил министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских.

«В этом году планируется начать реализацию двух крупных проектов с территорией опережающего развития в закрытых административно-территориальных образованиях — это Новоуральск и Лесной, общий объем инвестиций по портфелю проектов этих двух моногородов — больше 20 млрд рублей», — сказал он, не уточнив подробностей.

Градообразующим предприятием закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Лесной в Свердловской области является комбинат «Электрохимприбор», основное направление деятельности которого — производство ядерных боеприпасов.

В ЗАТО Новоуральске располагается Уральский электрохимический комбинат, а также ряд других предприятий: «Виза-яхт», «Завод медсинтез» и др. В Заречном расположена Белоярская АЭС.

Международная выставка «Иннопром» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году она проходит с 10 по 13 июля, тема — «Умное производство».