«Крымавтотранс»: четыре автостанции в Крыму приспособят для нужд инвалидов

В этом году будет закончена модернизация четырех автостанций. На это выделены средства как из республиканского бюджета — 3,5 млн. рублей, так и за счет предприятия — это 11 млн. рублей. До конца года автостанции будут полностью адаптированы для всех маломобильных групп населения — слабовидящих, слабослышащих и передвигающихся на инвалидных колясках, — рассказал А. Мещеряков. Что планируется сделать?