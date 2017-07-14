«Крымавтотранс»: четыре автостанции в Крыму приспособят для нужд инвалидов
ГУП РК «Крымавтотранс» до конца года потратит 14,5 млн. рублей на переоборудование для маломобильных групп населения автостанций в Симферополе, Саках, Евпатории и Ялте.
ГУП РК «Крымавтотранс» до конца года потратит 14,5 млн. рублей на переоборудование для маломобильных групп населения автостанций в Симферополе, Саках, Евпатории и Ялте.
Об этом сообщил заместитель директора предприятия Александр Мещеряков.
В этом году будет закончена модернизация четырех автостанций. На это выделены средства как из республиканского бюджета — 3,5 млн. рублей, так и за счет предприятия — это 11 млн. рублей. До конца года автостанции будут полностью адаптированы для всех маломобильных групп населения — слабовидящих, слабослышащих и передвигающихся на инвалидных колясках, — рассказал А. Мещеряков. Что планируется сделать?
На автостанциях появятся пандусы, будут расширены двери в зданиях. Также будут оборудованы специальные залы для инвалидов, появится специальная подсветка для слабовидящих, таблички со шрифтом Брайля.