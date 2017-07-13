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13 июля, источник: ТАСС

В Минкомсвязи заявили об устранении обнаруженной Dr.Web угрозы на портале госуслуг

В ведомстве отметили, что многочисленные защитные механизмы сайта сделали реализацию потенциальной угрозы практически невозможной.

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. В Минкомсвязи России заявили об устранении угрозы, обнаруженной в четверг на портале госуслуг антивирусной компанией Dr.Web.

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«Оперативно проведены мероприятия по устранению потенциальной возможности нарушения конфиденциальности пользовательских данных портала ЕПГУ (Единый портал госуслуг — прим. ТАСС)», — сообщили ТАСС в Минкомсвязи. Как заявили в министерстве, «многочисленные защитные механизмы сайта госуслуг сделали реализацию потенциальной угрозы практически невозможной».

«Пользователям портала и их данным не было нанесено никакого ущерба, данные и компьютеры пользователей не пострадали. На данный момент повторное появление угрозы полностью исключено», — заключили в Минкомсвязи, которая отвечает за портал госуслуг.

Ранее компания Dr.Web сообщила об обнаружении на портале потенциально вредоносного кода, который заставляет браузер любого посетителя сайта незаметно связываться с одним из 15 или более доменных адресов, которые зарегистрированы на неизвестное частное лицо. В ответ с этих доменов может поступить любой файл, начиная от фальшивой формы ввода данных кредитной карты и заканчивая перебором набора уязвимостей, чтобы получить доступ к компьютеру посетителя сайта, отмечали в Dr.Web.

Комментируя ситуацию, в Минкомсвязи заявляли, что потенциальная угроза на портале госуслуг незначительна и никаких отрицательных последствий для пользователей не предвидится.

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