Воронежстат: Цены на жилье продолжают падать

На первичном рынке стоимость одного квадратного метра составляет 42,5 тысяч рублей. На вторичном — 44 тысячи рублей. В процентах снижение цен выглядит так — 4,6% и 2,1% соответственно, сообщают в пресс-службе Воронежстата.

Ранее снижение стоимости жилья фиксировалось в первом квартале 2016 года. Тогда цены на новые квартиры упали на 2,4% по отношению к предыдущему периоду. Однако такая тенденция никак не отразилась на рынке вторичного жилья. Стоимость квартир в тот период выросла на 1,8%.