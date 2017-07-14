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09:29 (мск), источник: 36on.ru

Воронежстат: Цены на жилье продолжают падать

13 июля Воронежстат опубликовал результаты исследования рынка жилья в нашем регионе. Оказалось, что во втором квартале 2017 года цены на квартиры продолжают падать.

На первичном рынке стоимость одного квадратного метра составляет 42,5 тысяч рублей. На вторичном — 44 тысячи рублей. В процентах снижение цен выглядит так — 4,6% и 2,1% соответственно, сообщают в пресс-службе Воронежстата.

Ранее снижение стоимости жилья фиксировалось в первом квартале 2016 года. Тогда цены на новые квартиры упали на 2,4% по отношению к предыдущему периоду. Однако такая тенденция никак не отразилась на рынке вторичного жилья. Стоимость квартир в тот период выросла на 1,8%.

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