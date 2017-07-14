Во Владивостоке решается вопрос о лагере «Седанка»
Причиной всего произошедшего был норовирус.
Причиной всего произошедшего был норовирус.
Во Владивостоке началось судебное слушание по вопросу сроков закрытия пищеблока в детском лагере «Седанка», сообщает РИА VladNews. Как рассказала в беседе с корреспондентом агентства начальник лагеря Анна Кириленко, это стандартная процедура, она началась в 9:30; здесь будут рассмотрены результаты анализов и смывов, взятых Роспотребнадзором.
Напомним, Роспотребнадзор вынес предписание о приостановке работы пищеблока детского лагеря «Седанка» в пригороде Владивостока — после того, как несколько детей заразились неизвестной на тот момент инфекцией.
Как стало известно теперь, причиной всего произошедшего на «Седанке» был норовирус — как правило, самоизлечивающаяся болезнь; ее симптомы — тошнота, рвота, диарея, а также боли в области живота (у детей в симтоматике преобладает рвота); лечение — симптоматическое, а также восполнение потери жидкости.