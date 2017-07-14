Во Владивостоке решается вопрос о лагере «Седанка»

Источник: VLADNEWS

Во Владивостоке началось судебное слушание по вопросу сроков закрытия пищеблока в детском лагере «Седанка», сообщает РИА VladNews. Как рассказала в беседе с корреспондентом агентства начальник лагеря Анна Кириленко, это стандартная процедура, она началась в 9:30; здесь будут рассмотрены результаты анализов и смывов, взятых Роспотребнадзором.

Напомним, Роспотребнадзор вынес предписание о приостановке работы пищеблока детского лагеря «Седанка» в пригороде Владивостока — после того, как несколько детей заразились неизвестной на тот момент инфекцией.