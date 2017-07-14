Ущерб аграриев от холодного лета оценили в 2,6 миллиарда

Источник: AP 2017

В 2017 году большинство сельхозпроизводителей столкнутся с убытками из-за неурожая — весна и лето выдались исключительно холодными и дождливыми. Объем ущерба может составить до 2,6 млрд рублей, оценили по просьбе «Известий» в Национальном союзе агростраховщиков.

Поскольку в нынешнем году урожай застраховали гораздо меньше хозяйств, чем годом ранее, страховщики считают, что эти убытки в конечном итоге могут лечь на плечи федерального бюджета.

Сельхозстрахование при этом оказалось парализовано из-за реформы отрасли, в которой была введена единая региональная субсидия для АПК, а нормативная база для функционирования нового закона всё еще не принята.

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В России с 2013 года работает программа господдержки аграриев, в соответствии с которой государство субсидирует страховые платежи. Однако с начала нынешнего года механизм доставки этой субсидии сельхозпроизводителям изменился. Теперь начала действовать «единая» региональная субсидия. Соглашение о предоставлении средств, в котором фиксируются целевые показатели, заключается ежегодно между региональными правительствами и Минсельхозом. При этом регионы смогут самостоятельно определять направления и объемы расходования средств.

Однако действовавший в прошлом регламент из-за введения расходов на страхование в «единую» субсидию утратил свою силу, а принятый не наделяет Минсельхоз полномочиями, необходимыми для начисления субсидий.

В министерстве сложившуюся ситуацию пока не комментируют, однако отраслевые эксперты опасаются, что теперь риски сельхозпроизводителей не защищены, что может в случае неурожая привести к банкротству не только мелких, но даже средних хозяйств.

По данным Банка России, за первые три месяца нынешнего года было заключено чуть более 20 тыс. договоров по страхованию сельскохозяйственных рисков — это на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом падение по договорам с государственной поддержкой составило 70%: если по итогам первого квартала 2016 года было заключено 275 договоров, то за аналогичный период этого года — всего 84.

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Страховая премия по итогам квартала, по данным Центробанка, составила 908 млн рублей, из них по господдержке — 598 млн рублей. Для сравнения: по итогам аналогичного периода прошлого года господдержка составляла более 1 млрд рублей, при том, что сумма премии была менее 1,3 млрд рублей.

Президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов сообщил «Известиям», что общие убытки аграриев в растениеводстве по итогам сельскохозяйственного года могут оказаться в диапазоне 1,8−2,6 млрд руб. При этом застрахованными из них могут быть около 0,6−1,0 млрд рублей.

— Выплаты страховщиков будут небольшими в связи с резким падением количества заключенных договоров по страхованию сельскохозяйственных рисков. По сути, в убытках окажутся сельхозпроизводители, не застраховавшие финансовые риски, которые, конечно же, обратятся за прямыми выплатами в региональный и федеральный бюджеты, — полагает Корней Биждов.

Глава ассоциации отметил, что отсутствие нормативной базы означает для фермера невозможность заключить договор с господдержкой и получить субсидию, а это выразилось в количестве заключенных договоров страхования и привело практически к срыву весенней договорной кампании. Включение поддержки агрострахования в «единую субсидию», по сути, лишает агрария выбора: у него просто не остается денег на страховую защиту.

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По оперативной информации НСА, на сегодняшний день о невозможности оформить бюджетные субсидии на агрострахование с господдержкой заявили уже 45 регионов.

Как сообщил «Известиям» источник в одной из крупных страховых компаний, низкая доля страхующихся производителей объясняется тем, что рынок агрострахования продолжает оставаться крайне непрозрачным.

— Здесь действует много компаний, которые занимаются скорее дележом денег, нежели предоставлением реальных услуг, — пояснил он.