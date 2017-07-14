Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Что не есть, когда хочется «чего-нибудь вредного»
В деле об убийстве туриста из РФ появились новые подробности
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
Что Путин подарил на свадьбу Овечкину и Шубской
«Суд признал, что я предприниматель» Первые слова бизнесмена Сергея Полонского после освобождения
Новый имидж Аллы Пугачевой обошелся более чем в 1 млн рублей
Популярное Шоу Первого канала поймали на обмане
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Протестующие на Украине: власти страны решили, что они тут короли
ДНР: бойцы Украины отказались воевать за ВСУ
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
67-летняя Бабкина переборщила с «уколами красоты» (фото)
"Окончательно обнаглели": вице-премьер РФ о ролике НАТО
СМИ опубликовали кадры обновленного авиаполка РФ
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Полонского признали виновным в афере и отпустили
Фоторепортажи
8Зомби Большой двадцатки
12Природные пожары в Калифорнии
04:08 (мск), источник: Известия

Ущерб аграриев от холодного лета оценили в 2,6 миллиарда

В 2017 году многие сельхозпроизводители не смогли оформить страховку на будущий урожай из-за отсутствия нормативной базы.

Источник: AP 2017

В 2017 году большинство сельхозпроизводителей столкнутся с убытками из-за неурожая — весна и лето выдались исключительно холодными и дождливыми. Объем ущерба может составить до 2,6 млрд рублей, оценили по просьбе «Известий» в Национальном союзе агростраховщиков.

Поскольку в нынешнем году урожай застраховали гораздо меньше хозяйств, чем годом ранее, страховщики считают, что эти убытки в конечном итоге могут лечь на плечи федерального бюджета.

Сельхозстрахование при этом оказалось парализовано из-за реформы отрасли, в которой была введена единая региональная субсидия для АПК, а нормативная база для функционирования нового закона всё еще не принята.

Читайте также
Раскрыта причина экстремальных ливней по всей планете

В России с 2013 года работает программа господдержки аграриев, в соответствии с которой государство субсидирует страховые платежи. Однако с начала нынешнего года механизм доставки этой субсидии сельхозпроизводителям изменился. Теперь начала действовать «единая» региональная субсидия. Соглашение о предоставлении средств, в котором фиксируются целевые показатели, заключается ежегодно между региональными правительствами и Минсельхозом. При этом регионы смогут самостоятельно определять направления и объемы расходования средств.

Однако действовавший в прошлом регламент из-за введения расходов на страхование в «единую» субсидию утратил свою силу, а принятый не наделяет Минсельхоз полномочиями, необходимыми для начисления субсидий.

В министерстве сложившуюся ситуацию пока не комментируют, однако отраслевые эксперты опасаются, что теперь риски сельхозпроизводителей не защищены, что может в случае неурожая привести к банкротству не только мелких, но даже средних хозяйств.

По данным Банка России, за первые три месяца нынешнего года было заключено чуть более 20 тыс. договоров по страхованию сельскохозяйственных рисков — это на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом падение по договорам с государственной поддержкой составило 70%: если по итогам первого квартала 2016 года было заключено 275 договоров, то за аналогичный период этого года — всего 84.

Читайте также
ЦБ предупредил о потере части урожая и разгоне инфляции из-за холодов

Страховая премия по итогам квартала, по данным Центробанка, составила 908 млн рублей, из них по господдержке — 598 млн рублей. Для сравнения: по итогам аналогичного периода прошлого года господдержка составляла более 1 млрд рублей, при том, что сумма премии была менее 1,3 млрд рублей.

Президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов сообщил «Известиям», что общие убытки аграриев в растениеводстве по итогам сельскохозяйственного года могут оказаться в диапазоне 1,8−2,6 млрд руб. При этом застрахованными из них могут быть около 0,6−1,0 млрд рублей.

— Выплаты страховщиков будут небольшими в связи с резким падением количества заключенных договоров по страхованию сельскохозяйственных рисков. По сути, в убытках окажутся сельхозпроизводители, не застраховавшие финансовые риски, которые, конечно же, обратятся за прямыми выплатами в региональный и федеральный бюджеты, — полагает Корней Биждов.

Глава ассоциации отметил, что отсутствие нормативной базы означает для фермера невозможность заключить договор с господдержкой и получить субсидию, а это выразилось в количестве заключенных договоров страхования и привело практически к срыву весенней договорной кампании. Включение поддержки агрострахования в «единую субсидию», по сути, лишает агрария выбора: у него просто не остается денег на страховую защиту.

Читайте также
Климатолог о природе аномального похолодания в России

По оперативной информации НСА, на сегодняшний день о невозможности оформить бюджетные субсидии на агрострахование с господдержкой заявили уже 45 регионов.

Как сообщил «Известиям» источник в одной из крупных страховых компаний, низкая доля страхующихся производителей объясняется тем, что рынок агрострахования продолжает оставаться крайне непрозрачным.

— Здесь действует много компаний, которые занимаются скорее дележом денег, нежели предоставлением реальных услуг, — пояснил он.

Согласно статистике прежних лет, государство потратило на страхование урожаев гораздо больше средств, чем страховщики заплатили сельхозпроизводителям. При этом сами выплаты намного меньше размеров дотаций.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
переменная облачность
+34°
переменная облачность
760 мм рт. ст.
повышенное
50 %
оптимальная
5 м/с
слабый ветер
 Культурный уикенд: выбор «Известий»
«Балет — искусство, способное преодолеть разногласия, антагонизм, отчуждение»
Культурный уикенд: выбор «Известий»
Макрон заявил, что Париж больше не настаивает на уходе Асада
Посольство РФ проверяет данные о задержании россиян в Турции
«Силовые машины» не стали комментировать задержание гендиректора
Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом «в нужный момент»
Спасатели предупредили о сильном ветре, дождях и граде в ЦФО
Объявлены номинанты на премию Emmy 2017
Спорт
Межсезонье: «Динамо» — чемпион, «Зенит» — последний Подводим итоги выступления клубов РФПЛ в товарищеских матчах в рамках подготовки к новому сезону
Авто
Премьера кроссовера Jaguar E-Pace: онлайн-трансляция «Авто Mail.Ru» ведёт очередную прямую трансляцию: сегодня редактор Вадим Гагарин внимательно следит за премьерой нового кроссовера Jaguar
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный О смерти актера сообщил его сын на странице в социальной сети
Недвижимость
5 волшебных свойств синего цвета в интерьере
Компенсацию дольщикам ограничат до цены 100 кв. м жилья
Названы самые комфортные для жизни российские города
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Сергей Шнуров и его жена рассказали, почему у них нет детей Семейному счастью звездной пары мешает квартирный вопрос.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь