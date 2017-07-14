Бензин в Калининградской области бьет рекорды

При этом литр бензина марки АИ-92 обходился автолюбителям в 38 рублей и 99 копеек, АИ-95 — в 41,17 рубля, а дизельного топлива — 38,81 рубля.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 36,10 до 38,55 рубля за литр, марки АИ-95 и выше — от 39,20 до 42,80 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 35,50 до 37,84 рубля, марки АИ-95 и выше — от 39,10 до 41,34 рубля за литр. Соответствующие данные приводит Росстат.