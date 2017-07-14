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04:28 (мск), источник: Известия

Покупки в иностранных интернет-магазинах могут подорожать на 18%

Чтобы обеспечить равные условия работы для российских и зарубежных торговых онлайн-площадок, в ФАС предложили заменить пошлины на НДС.

Источник: AP 2017

Покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах планируют вместо таможенных пошлин облагать НДС, из-за чего эти товары могут подорожать на 18%.

Нововведение должно принести в бюджет России порядка 100 млрд рублей ежегодно.

Такое предложение обсуждалось на совещании в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), посвященном выравниванию конкурентных условий для работы российских и иностранных онлайн-площадок. «Известия» ознакомились с протоколом совещания.

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По итогам встречи с участниками российского форума «Интернет экономика» президент Владимир Путин поручил нескольким ведомствам предложить изменения в законодательство, «направленные на обеспечение равных условий ведения деятельности компаниями в Российской Федерации с использованием сети интернет».

Ответственным за исполнение поручения была назначена ФАС — вопрос о равноправной конкуренции между российскими и зарубежными интернет-магазинами относится к компетенции этой службы. Ее основное предложение — введение налога на добавленную стоимость на все ввозимые в страну посылки.

Иностранным компаниям будет предложено зарегистрироваться в ФНС и самостоятельно перечислять 18% от платежа каждого российского покупателя. За интернет-магазины, которые этого не сделают, НДС будут платить покупатели — при получении товара.

Глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров рассказал «Известиям», что фактически предложено воспользоваться опытом Евросоюза: в ЕС такой порядок решено ввести с 2020 года.

Если компания не зарегистрируется, посылку вскроют на таможне для оценки ее стоимости, будет определен НДС, а к налогу добавится оплата услуг по вскрытию и оценке.

— Регистрация будет выгодна интернет-магазину, — объяснил Алексей Федоров. — Посылки от такой компании будут проходить таможню по «зеленому коридору». Их не будут вскрывать, досматривать и проверять стоимость. Госорганы доверяют интернет-магазинам, вставшим на налоговый учет. Товары от незарегистрированных пойдут по «красному коридору», и это займет больше времени. Плюс гражданину придется больше заплатить.

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Сейчас в Европе лимит беспошлинного ввоза составляет €22 за посылку. В России без уплаты пошлин можно заказывать товары в иностранных онлайн-магазинах на сумму до €1 тыс. и до 31 кг ежемесячно. Этот порог в ЕАЭС планируется поэтапно снижать — до €500 в 2018 году и до €200 в 2019-м.

При этом российские торговцы обязаны платить НДС. Из-за неравных условий торговли многие отечественные интернет-магазины уже начали доставлять пользователям товар из-за границы. Например, как ранее сообщали «Известия», по такой схеме стал работать Ozon.

Перейти на онлайн-продажи из-за границы планировала и компания «Евросеть». Но, по словам президента компании Александра Малиса, в итоге было решено не спешить с этим шагом: взимание НДС с каждой иностранной посылки позволит сделать цены по ряду позиций в России выгоднее, чем в иностранных интернет-магазинах. По остальным разница цен будет минимальной — примерно 5%. При этом, купив товар в нашей стране, клиент получит гарантию и защиту своих прав.

Алексей Федоров отметил, что переход на новую схему принесет в бюджет РФ 100 млрд рублей ежегодно. По его словам, основной спор сейчас ведется между ФТС и ФНС — кто из этих ведомств будет собирать деньги.

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Глава Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов отметил, что предлагаемая схема «не очень правильная» — с одного и того же товара НДС будет собираться дважды — в государстве, откуда посылка отправляется, и в России. Александр Иванов считает, что можно пойти по другому пути — например, создать на территории нашей страны так называемый B2B2C-склад. Компания-продавец завезет туда свой товар, а государство соберет налог со всей продукции. Такой подход позволит создать и новые рабочие места.

По данным НАДТ, общий оборот средств трансграничной интернет-торговли (импорта) в России в 2016 году составил $3 млрд.

В ФТС рекомендовали по вопросам администрирования НДС обратиться в налоговую службу. ФНС и ФАС не ответили на запрос «Известий».

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