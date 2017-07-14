Покупки в иностранных интернет-магазинах могут подорожать на 18%
Чтобы обеспечить равные условия работы для российских и зарубежных торговых
Чтобы обеспечить равные условия работы для российских и зарубежных торговых
Покупки россиян в зарубежных
Такое предложение обсуждалось на совещании в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), посвященном выравниванию конкурентных условий для работы российских и иностранных
По итогам встречи с участниками российского форума «Интернет экономика» президент Владимир Путин поручил нескольким ведомствам предложить изменения в законодательство, «направленные на обеспечение равных условий ведения деятельности компаниями в Российской Федерации с использованием сети интернет».
Ответственным за исполнение поручения была назначена ФАС — вопрос о равноправной конкуренции между российскими и зарубежными
Иностранным компаниям будет предложено зарегистрироваться в ФНС и самостоятельно перечислять 18% от платежа каждого российского покупателя. За
Глава Ассоциации компаний
— Регистрация будет выгодна
Сейчас в Европе лимит беспошлинного ввоза составляет €22 за посылку. В России без уплаты пошлин можно заказывать товары в иностранных
При этом российские торговцы обязаны платить НДС.
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Алексей Федоров отметил, что переход на новую схему принесет в бюджет РФ 100 млрд рублей ежегодно. По его словам, основной спор сейчас ведется между ФТС и ФНС — кто из этих ведомств будет собирать деньги.
Глава Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов отметил, что предлагаемая схема «не очень правильная» — с одного и того же товара НДС будет собираться дважды — в государстве, откуда посылка отправляется, и в России. Александр Иванов считает, что можно пойти по другому пути — например, создать на территории нашей страны так называемый B2B2C-склад.
По данным НАДТ, общий оборот средств трансграничной
В ФТС рекомендовали по вопросам администрирования НДС обратиться в налоговую службу. ФНС и ФАС не ответили на запрос «Известий».