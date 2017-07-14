Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Интимная пластика в Великобритании помолодела
ФСБ выловила в Черном море мужчину на плоту из досок и бутылок
Названы самые комфортные для жизни российские города
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
«Нуреев» прыгнул в историюБалетный критик Татьяна Кузнецова посмотрела размещенные в Сети фрагменты опального спектакля
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли
19-летняя дочь Умы Турман получила первую роль в кино
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Социальный взрыв на востоке Украины возможен в любой момент – СМИ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
67-летняя Бабкина переборщила с «уколами красоты» (фото)
"Танцующий миллионер" Вакки расстался с избранницей - СМИ
46-летняя Орбакайте удивила Сеть фото без макияжа
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
В Москве скупают мини-квартиры
Фоторепортажи
12Природные пожары в Калифорнии
8Зомби Большой двадцатки
06:02 (мск), источник: Baikal-info.ru

Незаконной признали работу некоторых частных перевозчиков на маршрутах № 30 и № 2 в Иркутске

В Иркутске работа частного перевозчика на маршруте № 30 «Ново-Ленино — Ц. Рынок» и компании ООО «Бригада» на маршруте № 2 «Областная больница — Ц. Рынок» признана незаконной.

Источник: РИА "Новости"

Как 13 июля 2017 года сообщила пресс-служба администрации города, водителям этих маршрутов было выдано предписание. «Наша задача — привлечь к ответственности именно собственника, который выпускает на линию транспортные средства в ненадлежащем состоянии. Административный штраф для физических лиц, в нашем случае водителей, составляет пять тысяч рублей, для юрлица — 300 тысяч рублей. Естественно, собственники всеми способами избегают этого», — отметил начальник отдела пассажирских перевозок Николай Лановенко.

С начала 2017 года в Иркутске прошло более ста рейдов по выявлению нелегальных перевозчиков. В июне проведено девять рейдов, проверено 29 муниципальных маршрутов, составлено 27 протоколов, 21 постановление об административном правонарушении. Проверка, проведенная 13 июля ОГИБДД «Иркутское», межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора и администрацией города, выявила нарушителей федеральных законов об организации пассажирских перевозок и лицензирования. Как сообщил начальник управления транспорта комитета городского обустройства Булат Тугутов, совместные рейды проводятся регулярно, что уже привело к снижению числа незаконных перевозчиков.

«Цель этих мероприятий — выявление нарушителей, в том числе злостных, и принятие соответствующих мер. Частые нарушения — отсутствие маршрутной карты, лицензии на оказание услуг по перевозке, несоблюдение расписания. Грубейшие нарушения требований безопасности могут стать причиной привлечения водителя или собственника к уголовной ответственности», — пояснил Булат Тугутов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Белом доме назвали условия возврата дипсобственности России
Оценен ущерб, причиненный российским аграриям от холодной погоды
Посольство РФ проверяет данные о задержании россиян в Турции
Макрон заявил, что Париж больше не настаивает на уходе Асада
Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом «в нужный момент»
Покупки в зарубежных онлайн-магазинах могут подорожать на 18%
Объявлены номинанты на премию Emmy 2017
Спорт
Межсезонье: «Динамо» — чемпион, «Зенит» — последний Подводим итоги выступления клубов РФПЛ в товарищеских матчах в рамках подготовки к новому сезону
Авто
Премьера кроссовера Jaguar E-Pace: онлайн-трансляция «Авто Mail.Ru» ведёт очередную прямую трансляцию: сегодня редактор Вадим Гагарин внимательно следит за премьерой нового кроссовера Jaguar
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный О смерти актера сообщил его сын на странице в социальной сети
Недвижимость
Как выбрать цвет для интерьера: 10 советов
Компенсацию дольщикам ограничат до цены 100 кв. м жилья
Полонского признали виновным в афере и отпустили
В регионах России стали строить меньше торговых центров
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Сергей Шнуров и его жена рассказали, почему у них нет детей Семейному счастью звездной пары мешает квартирный вопрос.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь