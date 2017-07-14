Незаконной признали работу некоторых частных перевозчиков на маршрутах № 30 и № 2 в Иркутске

Источник: РИА "Новости"

Как 13 июля 2017 года сообщила пресс-служба администрации города, водителям этих маршрутов было выдано предписание. «Наша задача — привлечь к ответственности именно собственника, который выпускает на линию транспортные средства в ненадлежащем состоянии. Административный штраф для физических лиц, в нашем случае водителей, составляет пять тысяч рублей, для юрлица — 300 тысяч рублей. Естественно, собственники всеми способами избегают этого», — отметил начальник отдела пассажирских перевозок Николай Лановенко.

С начала 2017 года в Иркутске прошло более ста рейдов по выявлению нелегальных перевозчиков. В июне проведено девять рейдов, проверено 29 муниципальных маршрутов, составлено 27 протоколов, 21 постановление об административном правонарушении. Проверка, проведенная 13 июля ОГИБДД «Иркутское», межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора и администрацией города, выявила нарушителей федеральных законов об организации пассажирских перевозок и лицензирования. Как сообщил начальник управления транспорта комитета городского обустройства Булат Тугутов, совместные рейды проводятся регулярно, что уже привело к снижению числа незаконных перевозчиков.