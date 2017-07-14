В Ростове дом XIX века не включили в программу капремонта

Как рассказали в пресс-службе регионального отделения ОНФ, по формальным показателям Ростовская область в программе расселения оказалась в середняках. Более того, в апреле 2016 года донские власти отчитались, что регион сможет досрочно завершить эту программу. В реальности же «за кадром» остались люди, которые вынуждены годами добиваться получения статуса «аварийного» для своих домов, а визиты к чиновникам и суды стали для них регулярным мероприятием.

Обитатели печально знаменитого «аквариума» в переулке Братском говорят, что построен он был еще в середине XIX века. Когда-то здесь были конюшни купца Парамонова. И хотя этот дом уже стал своеобразной достопримечательностью Ростова, экскурсии сюда водить не будут точно. Потому что стыдно. Застарелый запах гнили и плесени, поломанная мебель, пол трещит под ногами, в потолке зияют дыры.

— До недавнего времени в бывших конюшнях жили несколько семей, в том числе наша, — рассказывает Евгений Плишко. — Квартиры находятся ниже уровня земли, поэтому дом затапливало и раньше, но вода стояла то по щиколотку, то по колено. Мы постоянно что-то ремонтировали, восстанавливали. А 30 июня 2016 года случился потоп, вода в помещениях поднялась до 2,2 метра, а во дворе — до трех. Все произошло так быстро, что многие не успели самостоятельно выбраться. Нас вытаскивали через окна. Вещи мы ловили по всей улице. Лишились всего имущества, но хоть живы остались. После ЧП оставаться в доме не решаемся. Не только наша семья вынуждена скитаться, кто-то переехал к родственникам, а кто-то — в маневренный фонд.

После потопа люди решили бороться. Комиссии шли одна за другой. Было пять судов, ответчик — администрация города. Суд принимал решения, по которым правда была то на стороне чиновников, то на стороне людей. А бумаг, подтверждающих абсолютную невозможность проживания в «аквариуме», они собрали множество. На экспертизы потрачены десятки тысяч рублей.

— Квартиры и дома фактически не пригодны для проживания и это можно зафиксировать даже при простом визуальном осмотре, без проведения специальной экспертизы, — прокомментировала эксперт ОНФ в Ростовской области Жанна Орешкина. — Но с этим не спешат соглашаться власти. Люди тратят время и деньги, чтобы доказать очевидное.

— Проблема аварийного жилья стоит очень остро, — сказала директор департамента ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону Анна Нор-Аревян. — Особенно это касается центра города. Только за последние три месяца подано более 55 заявлений о признании жилья аварийным, сейчас их рассматривают. Когда будет принято окончательное решение, адреса внесут в реестр аварийного фонда, и в течение 2018 — 2030 годов произойдет переселение.

Тем временем