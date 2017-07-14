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06:07 (мск), источник: Baikal-info.ru

Меморандум о ядерном производстве и неядерных проектах подпишет Прингарье с Росатомом

Правительство Иркутской области и госкорпорация «Росатом» планируют подписать меморандум о продолжении работы по ядерному производству и совместной работе над реализацией неядерных проектов.

Источник: Reuters

Как 13 июля 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, губернатор Сергей Левченко провел рабочую встречу с генеральным директором госкорпорации Алексеем Лихачевым. «Встреча получилась конструктивной, был озвучен главный вопрос — позиция Росатома о перспективах деятельности Ангарского комбината», — отметил Сергей Левченко.

Напомним, в апреле глава региона побывал на производственной площадке АО «Ангарский электролизный химический комбинат». Предприятие, имеющее большое значение как для города Ангарска, так и для региона в целом, было основано в 1954 году и до 2014 года представляло собой комплекс сублиматного (конверсионного) и разделительного производств. С апреля 2014 года по решению Росатома сублиматное производство на АЭХК было остановлено.

Для поиска и привлечения инвесторов и резидентов на площадку и индустриальный парк АЭХК в мае текущего года под эгидой регионального правительства создана совместная рабочая группа с компанией «ТВЭЛ», АЭХК и Ангарским округом. Проекты, реализуемые корпорацией «Росатом», а также предлагаемые правительством региона направлены на создание благоприятной социально-экономической обстановки как на территории города Ангарска, так и Иркутской области.

В текущем году будет продолжена совместная работа по привлечению инвесторов на площадку АЭХК, в том числе с перспективой формирования индустриального парка на базе АО «АЭХК» в соответствии с требованиями Минпромторга России.

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