Меморандум о ядерном производстве и неядерных проектах подпишет Прингарье с Росатомом

Источник: Reuters

Как 13 июля 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, губернатор Сергей Левченко провел рабочую встречу с генеральным директором госкорпорации Алексеем Лихачевым. «Встреча получилась конструктивной, был озвучен главный вопрос — позиция Росатома о перспективах деятельности Ангарского комбината», — отметил Сергей Левченко.

Напомним, в апреле глава региона побывал на производственной площадке АО «Ангарский электролизный химический комбинат». Предприятие, имеющее большое значение как для города Ангарска, так и для региона в целом, было основано в 1954 году и до 2014 года представляло собой комплекс сублиматного (конверсионного) и разделительного производств. С апреля 2014 года по решению Росатома сублиматное производство на АЭХК было остановлено.

Для поиска и привлечения инвесторов и резидентов на площадку и индустриальный парк АЭХК в мае текущего года под эгидой регионального правительства создана совместная рабочая группа с компанией «ТВЭЛ», АЭХК и Ангарским округом. Проекты, реализуемые корпорацией «Росатом», а также предлагаемые правительством региона направлены на создание благоприятной социально-экономической обстановки как на территории города Ангарска, так и Иркутской области.