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08:24 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Новосибирская мэрия запретила строительство выезда на Мочищенское шоссе

Запрет касается строительства выезда на участке от Дачного шоссе до улицы Кедровой.

Мэрия в Новосибирске остановила работы на Мочищенском шоссе, где подрядчик строил дополнительный выезд.

Департаментом строительства и архитектуры мэрии Новосибирска у ООО «Дорспецпроект», который выполнял работы, отозвано разрешение на использование земельного участка.

Запрет касается строительства выезда на участке от Дачного шоссе до улицы Кедровой. Заказчиком работ является владелец магазина строительных материалов, расположенного на прилегающей к дороге территории. По словам начальника ГУБО Юрия Сердюка, подрядчик предоставлял в мэрию схему проезда со штампами согласования УЗСПТС, а также департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

Юрий Сердюк сомневается в подлинности предоставленных документов: «Когда выдается согласование о присоединении к улично-дорожной сети, производителем работ запрашиваются технические условия. Техусловия, которые показывали мне, выданы в 2015 году до реконструкции Мочищенского шоссе и срок их истек в апреле 2017 года, сейчас они не действующие».

Кроме того, по мнению Юрия Сердюка, данный участок дороги очень напряженный, и строительство еще одного выезда без разгонной полосы и дополнительного оборудования может осложнить ситуацию.

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