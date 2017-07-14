Новосибирская мэрия запретила строительство выезда на Мочищенское шоссе
Запрет касается строительства выезда на участке от Дачного шоссе до улицы Кедровой.
Запрет касается строительства выезда на участке от Дачного шоссе до улицы Кедровой.
Мэрия в Новосибирске остановила работы на Мочищенском шоссе, где подрядчик строил дополнительный выезд.
Департаментом строительства и архитектуры мэрии Новосибирска у ООО «Дорспецпроект», который выполнял работы, отозвано разрешение на использование земельного участка.
Запрет касается строительства выезда на участке от Дачного шоссе до улицы Кедровой. Заказчиком работ является владелец магазина строительных материалов, расположенного на прилегающей к дороге территории. По словам начальника ГУБО Юрия Сердюка, подрядчик предоставлял в мэрию схему проезда со штампами согласования УЗСПТС, а также департамента транспорта и
Юрий Сердюк сомневается в подлинности предоставленных документов: «Когда выдается согласование о присоединении к
Кроме того, по мнению Юрия Сердюка, данный участок дороги очень напряженный, и строительство еще одного выезда без разгонной полосы и дополнительного оборудования может осложнить ситуацию.