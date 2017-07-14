Первые триста тонн лососевых выловили в Хабаровском крае
Прогнозы ученых на путину нынешнего года могут и не оправдаться.
Прогнозы ученых на путину нынешнего года могут и не оправдаться.
Первые 307 тонн горбуши выловили в Хабаровском крае, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Ученые дают неблагоприятные прогнозы относительно объемов вылова лососевых на этот год. Как известно, существует цикличность, согласной которой в нечетные годы подходит значительно меньше лосося, чем в четные.
— Путина только началась, так что пока говорить о том, как она сложится, пока рано. Но в планах — выловить 349 тыс тонн лососевых, сказал ИА «Хабаровский край сегодня» председатель комитета рыбного хозяйства правительства края Кирилл Фирсов. — Это, конечно, почти на 30 тонн меньше, чем в урожайном 2015 году. Основные объемы вылова лососевых начнутся после 20 июля.
Росрыболовство сообщает, что к 11 июля на Дальнем Востоке добыто 27,5 тысяч тонн тихоокеанских лососей, что на 20% больше, чем на аналогичную дату 2015 года.