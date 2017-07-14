Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Порошенко заявил о желании провести саммит в Ялте
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Что Путин подарил на свадьбу Овечкину и Шубской
«Нуреев» прыгнул в историюБалетный критик Татьяна Кузнецова посмотрела размещенные в Сети фрагменты опального спектакля
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Социальный взрыв на востоке Украины возможен в любой момент – СМИ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Что Путин подарил на свадьбу Овечкину и Шубской
49-летняя Валерия выглядит как девочка-подросток (фото)
"Танцующий миллионер" Вакки расстался с избранницей - СМИ
46-летняя Орбакайте удивила Сеть фото без макияжа
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
12Природные пожары в Калифорнии
8Зомби Большой двадцатки
06:11 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Первые триста тонн лососевых выловили в Хабаровском крае

Прогнозы ученых на путину нынешнего года могут и не оправдаться.

Источник: Reuters

Первые 307 тонн горбуши выловили в Хабаровском крае, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Ученые дают неблагоприятные прогнозы относительно объемов вылова лососевых на этот год. Как известно, существует цикличность, согласной которой в нечетные годы подходит значительно меньше лосося, чем в четные.
— Путина только началась, так что пока говорить о том, как она сложится, пока рано. Но в планах — выловить 349 тыс тонн лососевых, сказал ИА «Хабаровский край сегодня» председатель комитета рыбного хозяйства правительства края Кирилл Фирсов. — Это, конечно, почти на 30 тонн меньше, чем в урожайном 2015 году. Основные объемы вылова лососевых начнутся после 20 июля.

Росрыболовство сообщает, что к 11 июля на Дальнем Востоке добыто 27,5 тысяч тонн тихоокеанских лососей, что на 20% больше, чем на аналогичную дату 2015 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Белом доме назвали условия возврата дипсобственности России
Оценен ущерб, причиненный российским аграриям от холодной погоды
Посольство РФ проверяет данные о задержании россиян в Турции
Макрон заявил, что Париж больше не настаивает на уходе Асада
Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом «в нужный момент»
Покупки в зарубежных онлайн-магазинах могут подорожать на 18%
Объявлены номинанты на премию Emmy 2017
Спорт
Межсезонье: «Динамо» — чемпион, «Зенит» — последний Подводим итоги выступления клубов РФПЛ в товарищеских матчах в рамках подготовки к новому сезону
Авто
Премьера кроссовера Jaguar E-Pace: онлайн-трансляция «Авто Mail.Ru» ведёт очередную прямую трансляцию: сегодня редактор Вадим Гагарин внимательно следит за премьерой нового кроссовера Jaguar
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный О смерти актера сообщил его сын на странице в социальной сети
Недвижимость
5 волшебных свойств синего цвета в интерьере
Компенсацию дольщикам ограничат до цены 100 кв. м жилья
Названы самые комфортные для жизни российские города
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Сергей Шнуров и его жена рассказали, почему у них нет детей Семейному счастью звездной пары мешает квартирный вопрос.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь