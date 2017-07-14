Первые триста тонн лососевых выловили в Хабаровском крае

Первые 307 тонн горбуши выловили в Хабаровском крае, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Ученые дают неблагоприятные прогнозы относительно объемов вылова лососевых на этот год. Как известно, существует цикличность, согласной которой в нечетные годы подходит значительно меньше лосося, чем в четные.

— Путина только началась, так что пока говорить о том, как она сложится, пока рано. Но в планах — выловить 349 тыс тонн лососевых, сказал ИА «Хабаровский край сегодня» председатель комитета рыбного хозяйства правительства края Кирилл Фирсов. — Это, конечно, почти на 30 тонн меньше, чем в урожайном 2015 году. Основные объемы вылова лососевых начнутся после 20 июля.