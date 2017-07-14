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07:16 (мск), источник: Sputniknews.kz

Почему дешевеют квартиры в Казахстане при росте спроса

Официальная статистика по рынку недвижимости в Казахстане не отражает реального положения дел, говорят риэлторы.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 14 июл — Sputnik, Катерина Клеменкова. В Казахстане статкомитет констатирует резкое оживление на рынке жилья. Однако, по мнению экспертов, официальная статистика по сделкам купли-продажи квартир сильно расходится с реальным положением дел в сфере недвижимости.

Вот вам и статистика!

По данным комитета по статистике, в июне количество сделок купли-продажи жилья превысило 21 тысячу, что на 7,8% больше, чем в мае этого года, и на 26,3% больше, чем в июне 2016 года. Но официальные цифры вызвали вопросы как у простых казахстанцев, уже давно и безуспешно пытающихся продать свою недвижимость, так и у экспертного сообщества.

«Комитет по статистике дает сведения, которые охватывают все сделки, включая сделки домов, которые вводят в эксплуатацию. Допустим, вводят в эксплуатацию какой-то жилой комплекс на тысячу квартир, договора были заключены ранее как предварительные, либо как договора долевого участия. Объект ввели в эксплуатацию и всю тысячу квартир в одну неделю оформили договорами купли-продажи или передачи в собственность. Эта сделка прошла официальную регистрацию, — вот вам и статистика», — объяснила директор агентства недвижимости Arbat Real Estate, член совета Объединенной ассоциации риэлторов Казахстана (ОАРК) Марина Грушина.

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«Данные статуправления не совсем верны для анализа оценки спроса и движения на рынке потому, что берут общие сведения и не детализируют их. Тогда как на самом деле летние месяцы — июнь, июль, август, всегда идут со снижением количества сделок», — пояснила она.

Такого же мнения придерживаются и аналитики онлайн-сервиса для покупателей недвижимости Homsters.kz:

«Сезон отпусков традиционно характеризуется затишьем на рынке недвижимости. Чтобы продать свои объекты продавцы на вторичном рынке вынуждены снижать цены и давать скидки: с начала лета цены в Астане и Алматы по разным районам и сегментам снизились на 2−3%, в регионах — до 5−7%», — сообщается на сайте Homsters.kz.

Не прячьте ваши денежки!

То, что спрос растет, а цены падают, мягко говоря, очень удивляет, так как противоречит закону спроса и предложения. Но статистика неумолима и вот уже аналитическое агентство finprom.kz подсчитало доход казахстанских риэлторов от «бума» на рынке жилой недвижимости.

«На волне роста активности на рынке жилья профессиональные участники рынка фиксируют рекордные прибыли — по итогам первого квартала текущего года организации, занимающиеся операциями на рынке недвижимости, получили общую прибыль в размере 76 миллиардов тенге», — сообщает finprom.kz.

Как утверждают аналитики этой компании, за первые 5 месяцев 2017 года в Казахстане было заключено более 90 тысяч сделок купли-продажи квартир и индивидуальных домов, и это максимальное количество сделок, совершенных в январе-мае за последние 5 лет.

Если сравнивать с первыми пятью месяцами 2016 года, то количество сделок выросло сразу на 27,5%.

«Первичка» рулит

«На самом деле роста такого нет. По цифрам, конечно, рост есть, но если анализировать в разрезе, то можно увидеть, что ввели в эксплуатацию несколько многоквартирных жилых комплексов — и вот плюс 500 сделок в день, — говорит Марина Грушина. — То есть это однозначно не сделки на вторичном рынке. В статистику попали сделки, которые заключались в течение нескольких лет, а потом оформились единовременно по вводу объекта в эксплуатацию».

«Если оценивать эти цифры с точки зрения ситуации на рынке, то их действительно можно обосновать ростом спроса на первичном рынке — продолжила развивать тему жилищного “бума” управляющий партнер онлайн-сервиса для покупателей недвижимости Homsters.kz Мария Рен. — В июне обычно спрос на покупку жилья, как вторичного, так и первичного, начинает падать из-за отпускного сезона и восстанавливается только в сентябре. Однако в этом году в сегменте первичного жилья в июне мы зафиксировали рост спроса — количество заявок на покупку жилья в новостройках на Homsters.kz выросло на 20,6%. Если сравнивать прирост к июню прошлого года, то это больше 47%».

По ее словам, такая динамика свидетельствует об оживлении рынка благодаря развитию государственных жилищных программ.

«В июне был выдан первый ипотечный кредит под 10% по программе “Нурлы жер” и это привлекло внимание покупателей к первичному рынку. В течение всего II квартала постоянно росло количество обращений покупателей, которые заинтересованы в покупке жилья по программам Жилстройсбербанка. В июне же пошел вал звонков с вопросами об ипотеке под 10% — можно ли купить жилье по этой программе в той или иной новостройке», — рассказал эксперт.

В общем, кризис перетряхнул рынок недвижимости Казахстана и задал новые тенденции — возможно, 2017 год запомнится участникам рынка как переломный.

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