Почему дешевеют квартиры в Казахстане при росте спроса
Официальная статистика по рынку недвижимости в Казахстане не отражает реального положения дел, говорят риэлторы.
Официальная статистика по рынку недвижимости в Казахстане не отражает реального положения дел, говорят риэлторы.
АСТАНА, 14 июл — Sputnik, Катерина Клеменкова. В Казахстане статкомитет констатирует резкое оживление на рынке жилья. Однако, по мнению экспертов, официальная статистика по сделкам
Вот вам и статистика!
По данным комитета по статистике, в июне количество сделок
«Комитет по статистике дает сведения, которые охватывают все сделки, включая сделки домов, которые вводят в эксплуатацию. Допустим, вводят в эксплуатацию
«Данные статуправления не совсем верны для анализа оценки спроса и движения на рынке потому, что берут общие сведения и не детализируют их. Тогда как на самом деле летние месяцы — июнь, июль, август, всегда идут со снижением количества сделок», — пояснила она.
Такого же мнения придерживаются и аналитики
«Сезон отпусков традиционно характеризуется затишьем на рынке недвижимости. Чтобы продать свои объекты продавцы на вторичном рынке вынуждены снижать цены и давать скидки: с начала лета цены в Астане и Алматы по разным районам и сегментам снизились на 2−3%, в регионах — до 5−7%», — сообщается на сайте Homsters.kz.
Не прячьте ваши денежки!
То, что спрос растет, а цены падают, мягко говоря, очень удивляет, так как противоречит закону спроса и предложения. Но статистика неумолима и вот уже аналитическое агентство finprom.kz подсчитало доход казахстанских риэлторов от «бума» на рынке жилой недвижимости.
«На волне роста активности на рынке жилья профессиональные участники рынка фиксируют рекордные прибыли — по итогам первого квартала текущего года организации, занимающиеся операциями на рынке недвижимости, получили общую прибыль в размере 76 миллиардов тенге», — сообщает finprom.kz.
Как утверждают аналитики этой компании, за первые 5 месяцев 2017 года в Казахстане было заключено более 90 тысяч сделок
Если сравнивать с первыми пятью месяцами 2016 года, то количество сделок выросло сразу на 27,5%.
«Первичка» рулит
«На самом деле роста такого нет. По цифрам, конечно, рост есть, но если анализировать в разрезе, то можно увидеть, что ввели в эксплуатацию несколько многоквартирных жилых комплексов — и вот плюс 500 сделок в день, — говорит Марина Грушина. — То есть это однозначно не сделки на вторичном рынке. В статистику попали сделки, которые заключались в течение нескольких лет, а потом оформились единовременно по вводу объекта в эксплуатацию».
«Если оценивать эти цифры с точки зрения ситуации на рынке, то их действительно можно обосновать ростом спроса на первичном рынке — продолжила развивать тему жилищного “бума” управляющий партнер
По ее словам, такая динамика свидетельствует об оживлении рынка благодаря развитию государственных жилищных программ.
«В июне был выдан первый ипотечный кредит под 10% по программе “Нурлы жер” и это привлекло внимание покупателей к первичному рынку. В течение всего II квартала постоянно росло количество обращений покупателей, которые заинтересованы в покупке жилья по программам Жилстройсбербанка. В июне же пошел вал звонков с вопросами об ипотеке под 10% — можно ли купить жилье по этой программе в той или иной новостройке», — рассказал эксперт.
В общем, кризис перетряхнул рынок недвижимости Казахстана и задал новые тенденции — возможно, 2017 год запомнится участникам рынка как переломный.