Иркутская область вошла в ТОП-10 регионов по доступности жилья

Источник: IrkutskMedia.ru

Приангарье стало одним из десяти регионов России в рейтинге по доступности жилья. Среднестатистической семье с одним ребенком потребуется минимум от 2,8 до 4,1 лет для того, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру. Лидерами по этому показателю стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область. В этих субъектах семье потребуется менее двух лет, чтобы накопить на двухкомнатную квартиру. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на РИА «Новости».

Также в ТОП-10 рейтинга по доступности жилья попали Мурманская, Сахалинская и Челябинская области, Ненецкий автономный округ, Камчатский и Красноярский края. В трех регионах — Красноярском крае, Иркутской и Челябинской областях — высокие позиции в рейтинге можно объяснить тем, что стоимость квартиры там ниже среднероссийского уровня и не превышает 2,2 миллиона рублей. Но свободный денежный остаток среднестатистических семей, не превышающий 42 тысяч рублей, в этих регионах ниже среднероссийского, что ограничивает семьи в быстром решении проблемы жилья.

Еще в трех регионах первой десятки — Ненецком автономном округе, Камчатском крае и Сахалинской области — стоимость квадратного метра типового жилья превышает среднероссийский уровень, но эта проблема отчасти компенсируется более высоким объемом свободных денежных ресурсов среднестатистической семьи с одним ребенком.