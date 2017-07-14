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06:25 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Иркутская область вошла в ТОП-10 регионов по доступности жилья

Семье с одним ребенком потребуется от 2,8 до 4,1 лет, чтобы накопить на двухкомнатную квартиру.

Источник: IrkutskMedia.ru

Приангарье стало одним из десяти регионов России в рейтинге по доступности жилья. Среднестатистической семье с одним ребенком потребуется минимум от 2,8 до 4,1 лет для того, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру. Лидерами по этому показателю стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область. В этих субъектах семье потребуется менее двух лет, чтобы накопить на двухкомнатную квартиру. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на РИА «Новости».

Также в ТОП-10 рейтинга по доступности жилья попали Мурманская, Сахалинская и Челябинская области, Ненецкий автономный округ, Камчатский и Красноярский края. В трех регионах — Красноярском крае, Иркутской и Челябинской областях — высокие позиции в рейтинге можно объяснить тем, что стоимость квартиры там ниже среднероссийского уровня и не превышает 2,2 миллиона рублей. Но свободный денежный остаток среднестатистических семей, не превышающий 42 тысяч рублей, в этих регионах ниже среднероссийского, что ограничивает семьи в быстром решении проблемы жилья.

Еще в трех регионах первой десятки — Ненецком автономном округе, Камчатском крае и Сахалинской области — стоимость квадратного метра типового жилья превышает среднероссийский уровень, но эта проблема отчасти компенсируется более высоким объемом свободных денежных ресурсов среднестатистической семьи с одним ребенком.

Наименее доступным жилье является в Кабардино-Балкарии, где среднестатистической семье с одним ребенком потребуется минимум 17 лет для того, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру по текущим ценам, используя для этого свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. Почти столько же придется копить в Дагестане, но по сравнению с рейтингом 2016 года срок накопления в этом регионе сократился на полтора года за счет небольшого роста свободного остатка денежных средств среднестатистической семьи и увеличения объемов накоплений. Также в замыкающую тройку входит Севастополь, где из-за довольно высоких цен на жилье, среднестатистическим семьям придется копить на типовую квартиру минимум 13 лет, хотя этот результат также немного лучше, чем годом ранее.

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