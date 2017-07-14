Правительство Назарова закупает две Toyota Camry на три миллиона
В региональном кабмине занялись обновлением автопарка.
В региональном кабмине занялись обновлением автопарка.
Правительство Омской области разместило на сайте госзакупок заказ на два автомобиля по 1,5 миллиона рублей каждый.
По техническим требованиям это должны быть два седана с объемом двигателя не менее 2,4 литра и мощностью в 181 л. с., а также 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Электронный аукцион намечен на 7 августа.
Вероятно, речь под эти характеристики подходит Toyota Camry.
Отметим, что глава аппарата губернатора Юрий Карючин на своей