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07:12 (мск), источник: Om1.ru

Правительство Назарова закупает две Toyota Camry на три миллиона

В региональном кабмине занялись обновлением автопарка.

Правительство Омской области разместило на сайте госзакупок заказ на два автомобиля по 1,5 миллиона рублей каждый.

По техническим требованиям это должны быть два седана с объемом двигателя не менее 2,4 литра и мощностью в 181 л. с., а также 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Электронный аукцион намечен на 7 августа.

Вероятно, речь под эти характеристики подходит Toyota Camry.
Отметим, что глава аппарата губернатора Юрий Карючин на своей пресс-конференции уже озвучивал планы регионального кабмина по обновлению автопарка.

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