Правительство Назарова закупает две Toyota Camry на три миллиона

Правительство Омской области разместило на сайте госзакупок заказ на два автомобиля по 1,5 миллиона рублей каждый.

По техническим требованиям это должны быть два седана с объемом двигателя не менее 2,4 литра и мощностью в 181 л. с., а также 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Электронный аукцион намечен на 7 августа.