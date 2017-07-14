На северо-западе Челябинска перекрыли проезд на 4 дня
Новое ограничение движения введено в Челябинске.
Новое ограничение движения введено в Челябинске.
Оно вступило в силу сегодня, 14 июля, с 8:00, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Автомобилисты не смогут проехать по Университетской набережной в районе дома № 92. На этом участке улицы прокладывают газопровод. Потерпеть неудобства водителям придется в течение четырех дней: работы планируют завершить к 20:00 понедельника, 17 июля.
Добавим, что аналогичные меры продолжают действовать еще на нескольких улицах южноуральской столицы: в частности, в Металлургическом, Тракторозаводском и Центральном районах.