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07:04 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На северо-западе Челябинска перекрыли проезд на 4 дня

Новое ограничение движения введено в Челябинске.

Оно вступило в силу сегодня, 14 июля, с 8:00, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Автомобилисты не смогут проехать по Университетской набережной в районе дома № 92. На этом участке улицы прокладывают газопровод. Потерпеть неудобства водителям придется в течение четырех дней: работы планируют завершить к 20:00 понедельника, 17 июля.

Добавим, что аналогичные меры продолжают действовать еще на нескольких улицах южноуральской столицы: в частности, в Металлургическом, Тракторозаводском и Центральном районах.

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