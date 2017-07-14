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07:01 (мск), источник: Om1.ru

Первый слой асфальта на дорогах Омска уложен на 99,5 процентов

Остался небольшой участок на Красноярском тракте. Второй слой укладывают на улицах 4-й Челюскинцев, 6-й Станционной, проспекте Королева.

После того, как в Омске прекратились дожди, дорожники вернулись к высоким темпам работ. Так, за сутки подрядчики уложили асфальт на площади около 38 тысяч квадратных метров, причем 13 тысяч «квадратов» — первый слой, а 25 тысяч — второй. К примеру, в дождливые дни подрядчики за сутки могли уложить асфальт лишь на 12 тысячах квадратных метров дорог.

Мэр Омска Вячеслав Двораковский:

— В целом первый слой асфальтобетонного покрытия уложен на 99, 5% площади объектов, подлежащих ремонту. На улице XXII Партсъезда последние квадратные метры пройдены сегодня утром, осталось закончить только небольшой участок на Красноярском тракте. Укладка второго слоя асфальта ведется на проспекте Королева (выполнено 66%), на улице 6-й Станционной (сделано 40%), 4-й Челюскинцев (готовность — свыше 90%). Термопрофилирование дороги по улице Мельничной выполнено уже на 98%, по улице Суворова — на 70%

Напомним, масштабный ремонт дорог в городе закончится в начале августа. К этому времени отремонтируют 31 магистраль, еще 2 — участок проспекта Мира между улицами Полевая и Доковская и улицу 3-я Транспортная отремонтируют в сентябре.

На сегодняшний день в Омске ремонт провели на 20 дорожных объектах: улицы Нефтезаводская, Березовая, Энтузиастов, Волгоградская, 2-я Солнечная, 5-я Кировская, Ватутина, Авиационная, 25-я Северная, 33-я Северная, 22 Апреля, Крупской, Госпитальная, Граничная, Заозерная, 22 Декабря, Олега Кошевого, 2-я Восточная, Сибирский проспект и круговая развязка с подходами к Ленинградскому мосту.

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