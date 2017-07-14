Первый слой асфальта на дорогах Омска уложен на 99,5 процентов

После того, как в Омске прекратились дожди, дорожники вернулись к высоким темпам работ. Так, за сутки подрядчики уложили асфальт на площади около 38 тысяч квадратных метров, причем 13 тысяч «квадратов» — первый слой, а 25 тысяч — второй. К примеру, в дождливые дни подрядчики за сутки могли уложить асфальт лишь на 12 тысячах квадратных метров дорог.

Мэр Омска Вячеслав Двораковский:

— В целом первый слой асфальтобетонного покрытия уложен на 99, 5% площади объектов, подлежащих ремонту. На улице XXII Партсъезда последние квадратные метры пройдены сегодня утром, осталось закончить только небольшой участок на Красноярском тракте. Укладка второго слоя асфальта ведется на проспекте Королева (выполнено 66%), на улице 6-й Станционной (сделано 40%), 4-й Челюскинцев (готовность — свыше 90%). Термопрофилирование дороги по улице Мельничной выполнено уже на 98%, по улице Суворова — на 70%

Напомним, масштабный ремонт дорог в городе закончится в начале августа. К этому времени отремонтируют 31 магистраль, еще 2 — участок проспекта Мира между улицами Полевая и Доковская и улицу 3-я Транспортная отремонтируют в сентябре.