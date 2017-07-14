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06:58 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе в Деме на неделю отключат горячую воду

В Уфе, в микрорайоне Дема, временно перекроют горячую воду, сообщает мэрия.

Так, без горячей воды с 10 часов 17 июля по 17 часов 21 июля останутся следующие дома: ул. Грозненская, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/67/5, 69, 69/1, 69/2, 69/6, 69/7, 71/1, 71/2, 71/3, 71/4; ул. Минская, 58; ул. Правды, 37/1, 39/1, 39/2.

Причиной отключения указывается демонтаж запорной арматуры на перекрестке улицы Грозненская и переулка Павлика Морозова.

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