В уфимских дворах начали массово устанавливать камеры видеонаблюдения

Столица Башкирии продолжает свое участие в программе «Формирование современной городской среды». Как сообщает пресс-служба Орджоникидзевского района, на севере Уфы, в микрорайоне Черниковка, и на проспекте Октября началась установка камер видеонаблюдения во дворах.

Всего же администрация Орджоникидзевского района планирует установить в городе 23 камеры наружного наблюдения. Каждая из них поможет усилить безопасность дворовых территорий. В случае бытового конфликта или угона автомобиля, камера позволит быстрее установить злоумышленника, найти машину или велосипед. Кроме того, как показывает зарубежный опыт, сами преступники куда реже идут на нарушение закона, заранее зная, что все их действия будут записаны на камеру.