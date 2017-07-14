В уфимских дворах начали массово устанавливать камеры видеонаблюдения
О проведенной работе отчиталась администрация Орджоникидзевского района.
О проведенной работе отчиталась администрация Орджоникидзевского района.
Столица Башкирии продолжает свое участие в программе «Формирование современной городской среды». Как сообщает
Видеокамеры уже появились в дворах домов по адресам улица Комарова, 14, Российская, 13 и проспект Октября, 89/3.
Всего же администрация Орджоникидзевского района планирует установить в городе 23 камеры наружного наблюдения. Каждая из них поможет усилить безопасность дворовых территорий. В случае бытового конфликта или угона автомобиля, камера позволит быстрее установить злоумышленника, найти машину или велосипед. Кроме того, как показывает зарубежный опыт, сами преступники куда реже идут на нарушение закона, заранее зная, что все их действия будут записаны на камеру.