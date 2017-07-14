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07:36 (мск), источник: VN.ru

Строительство жилья упало на четверть в Новосибирске

31 многоэтажный дом с 6738 квартирами был сдан в Новосибирске в первом полугодии 2017 года. При этом общая площадь построенной недвижимости снизилась на 24% к показателю аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-центр мэрии.

Если в январе-июне 2016-го было сдано 537,3 тысячи квадратных метров жилья, то нынче — только 408,6 тысячи. Лидируют по объемам ввода Кировский (пять домов — 86,5 тысячи «квадратов») и Ленинский (семь домов — 73,9 тысячи «квадратов») районы, уточнил начальник управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Анатолий Мотыга.

Почти половина новостроек (49,5%) представляет собой каркасные дома. Удельный вес панельного домостроения — 27%, кирпичного — 23,5%.

55,2% всех сданных в этом году квартир являются однокомнатными и студиями. Еще 32,2% — двухкомнатные, 11,6% — трехкомнатные. На этом фоне каплей в море выглядит доля четырехкомнатных и более квартир — всего 67 штук (1%). 1575 квартир нового жилого фонда (24% от общего ввода) выполнены под ключ.

В категории малоэтажных сдан только один дом на 14 квартир, в прошлом году их было 13. Что касается индивидуального строительства, за первое полугодие введено 355 домов общей площадью 41,9 тысячи квадратных метров.

Ранее стало известно, что самые дешевые новостройки Новосибирска находятся в Кировском районе. Доля нового жилья экономкласса, выставленного сейчас на продажу, здесь составляет 66%, а средняя цена «квадрата» самая низкая в городе — 42,2 тысячи рублей.

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