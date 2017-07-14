Краевой минстрой приобретёт ещё 160 квартир для детей-сирот
Краевой минстрой приобретёт в государственную собственность ещё 160 квартир для
Краевой минстрой приобретёт в государственную собственность ещё 160 квартир для
Напомним, за первое полугодие краевым минстроем уже было закуплено и включено в специализированный жилищный фонд 264 жилых помещения.
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Приобретение квартир осуществляется в рамках трёх госконтрактов, заключенных в декабре 2016 года, которые будут исполнены со значительным опережением.
По двух из них опережение идёт на два месяца. По третьему — шесть месяцев.
Строительство дома велось под региональным строительным надзором. В настоящее время получено заключение о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.
Все 160 квартир будут обследованы при приёмке в краевую собственность межведомственной комиссией. Впоследствии жилые помещения будут включены в краевой специализированный жилищный фонд.
Напомним, в 2017 году на формирование специализированного жилищного фонда выделены 820,2 млн из краевого и 146,4 млн руб. из федерального бюджетов.