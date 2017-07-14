Краевой минстрой приобретёт ещё 160 квартир для детей-сирот

Напомним, за первое полугодие краевым минстроем уже было закуплено и включено в специализированный жилищный фонд 264 жилых помещения.

В июле-августе 2017 года в государственную будут приобретены ещё 160 квартир в новом 17- этажном доме на ул. Менжинского, 53 а.

Приобретение квартир осуществляется в рамках трёх госконтрактов, заключенных в декабре 2016 года, которые будут исполнены со значительным опережением.

По двух из них опережение идёт на два месяца. По третьему — шесть месяцев.

Строительство дома велось под региональным строительным надзором. В настоящее время получено заключение о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

Все 160 квартир будут обследованы при приёмке в краевую собственность межведомственной комиссией. Впоследствии жилые помещения будут включены в краевой специализированный жилищный фонд.