В Уфе пройдет «Ярмарка вакансий» для сферы общепита
В Уфе в следующий четверг пройдет «Ярмарка вакансий».
В Уфе в следующий четверг пройдет «Ярмарка вакансий».
На этот раз свои рабочие места соискателям будут предлагать предприятия общественного питания, оптовой и розничной торговли, а также ресторанного бизнеса. Будут предложены вакансии: администратор, бухгалтер, водитель автомобиля, грузчик, директор магазина, изготовитель пищевых полуфабрикатов, кассир, менеджер, мойщик посуды, повар, продавец, слесарь, технолог кондитерского производства, упаковщик, электрик, электрогазосварщик, юрист и другие, — сообщает мэрия.
Для соискателей специалисты Центра занятости населения проведут компьютерную диагностику и консультацию по профориентации, профессиональному обучению, правовым вопросам занятости.
Ярмарка вакансий состоится по адресу: бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10:00 до 12:00 часов.