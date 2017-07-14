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08:03 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе пройдет «Ярмарка вакансий» для сферы общепита

В Уфе в следующий четверг пройдет «Ярмарка вакансий».

На этот раз свои рабочие места соискателям будут предлагать предприятия общественного питания, оптовой и розничной торговли, а также ресторанного бизнеса. Будут предложены вакансии: администратор, бухгалтер, водитель автомобиля, грузчик, директор магазина, изготовитель пищевых полуфабрикатов, кассир, менеджер, мойщик посуды, повар, продавец, слесарь, технолог кондитерского производства, упаковщик, электрик, электрогазосварщик, юрист и другие, — сообщает мэрия.

Для соискателей специалисты Центра занятости населения проведут компьютерную диагностику и консультацию по профориентации, профессиональному обучению, правовым вопросам занятости.

Ярмарка вакансий состоится по адресу: бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10:00 до 12:00 часов.

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