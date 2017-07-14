На улице Пушкина в Омске вернут двустороннее движение
С понедельника, 17 июля, на участке улицы Пушкина между Лермонтова и Масленникова вернут прежнюю схему движения — двустороннюю, что было сделано в связи с жалобами омичей, сообщила
С понедельника, 17 июля, на участке улицы Пушкина между Лермонтова и Масленникова вернут прежнюю схему движения — двустороннюю, что было сделано в связи с жалобами омичей, сообщила
Ранее с 10 июля движение по Пушкина сделали односторонним в связи с проводимыми ремонтными работами на улице Ленина и ее перекрытием.