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07:42 (мск), источник: СуперОмск

На улице Пушкина в Омске вернут двустороннее движение

С понедельника, 17 июля, на участке улицы Пушкина между Лермонтова и Масленникова вернут прежнюю схему движения — двустороннюю, что было сделано в связи с жалобами омичей, сообщила пресс-служба мэрии.

Ранее с 10 июля движение по Пушкина сделали односторонним в связи с проводимыми ремонтными работами на улице Ленина и ее перекрытием.

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