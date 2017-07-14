Мэрия Омска покупает квартиры для переселяемых из аварийного жилья

Омские власти продолжают расселять горожан из ветхого и аварийного жилья, причем для этих целей не только строится новое жилье, но и покупается готовое. Для этого мэрия Омска заключает контракты с владельцами жилья.

Отметим, под программу переселения попадают лишь те дома, которые были признаны опасными для проживания до 1 января 2012 года.

По данным департамента жилищной политики по состоянию на 13 июля 2017 года, таким образом было приобретено 30 объектов, а в общей сложности планируется 54. Жилье в основном покупается в Центральном и Кировском округах города. При этом все квартиры отделаны «под ключ».

При этом в аукционных документах указан конкретный адрес аварийного дома, для переселения из которого покупается новое помещение. Такой формат позволяет распределять квартиры в упрощенном порядке, без проведения жеребьевки.

Интересно, что купленные квартиры осматриваются комиссионно, причем в процедуре помимо чиновников участвуют общественники и депутаты Горсовета. Потом мэрия регистрирует право собственности на купленное жилье, перед заселением его осматривают и будущие хозяева, после чего с ними заключаются договоры.