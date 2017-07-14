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08:37 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе до конца лета перекроют некоторые участки дорог в центре города

В Уфе на некоторых участках улиц снова перекроют дороги. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.

Дороги перекроют на половине проезжей части улицы Гафури, между жилым домом № 11 и зданием Телецентра № 9/1 в связи с работами по капитальному ремонту участка ТМ-52 тепловой сети с 14 июля по 25 августа 2017 года.

С 21.00 часов 14 июля до 21.00 часов 23 июля будет закрыто движение на половине проезжей части ул. Заки Валиди по четной стороне, между жилым домом № 1 по ул. З. Валиди и ул. Гафури.

С 1 по 14 августа будет закрыто движение на половине проезжей части ул. Заки Валиди по нечетной стороне, между жилым дом № 1 по ул. З. Валиди и ул. Гафури.

Администрация города рекомендует автомобилистам заранее планировать свой маршрут.

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