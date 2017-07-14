В Уфе до конца лета перекроют некоторые участки дорог в центре города
В Уфе на некоторых участках улиц снова перекроют дороги. Об этом сообщает
В Уфе на некоторых участках улиц снова перекроют дороги. Об этом сообщает
Дороги перекроют на половине проезжей части улицы Гафури, между жилым домом № 11 и зданием Телецентра № 9/1 в связи с работами по капитальному ремонту участка ТМ-52 тепловой сети с 14 июля по 25 августа 2017 года.
С 21.00 часов 14 июля до 21.00 часов 23 июля будет закрыто движение на половине проезжей части ул. Заки Валиди по четной стороне, между жилым домом № 1 по ул. З. Валиди и ул. Гафури.
С 1 по 14 августа будет закрыто движение на половине проезжей части ул. Заки Валиди по нечетной стороне, между жилым дом № 1 по ул. З. Валиди и ул. Гафури.
Администрация города рекомендует автомобилистам заранее планировать свой маршрут.