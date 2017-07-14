Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Интимная пластика в Великобритании помолодела
«Деньги того не стоят»: солдаты пожаловались на вымогательства
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
Британские аналитики заявили об угрозе «дешевых» российских ракет The Telegraph: Британские боевые корабли уязвимы для вооружений России и Китая
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
СМИ: «Если Россия не уйдет из Сирии, ее заставят»
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
ДНР: бойцы Украины открыто отказались сражаться на стороне ВСУ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Что Путин подарил на свадьбу Овечкину и Шубской
49-летняя Валерия выглядит как девочка-подросток (фото)
"Танцующий миллионер" Вакки расстался с избранницей - СМИ
46-летняя Орбакайте удивила Сеть фото без макияжа
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
Американцы снова начали снимать жилье в Москве
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
10Умер Илья Глазунов
08:55 (мск), источник: РИА Новости

В Нижнем Тагиле отчитались о выплатах по задержанным зарплатам рабочим

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл — РИА Новости. В Свердловской области 161 рабочему Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) выплатили долги по зарплате, сообщила РИА Новости старший помощник регионального прокурора Марина Канатова.

Источник: Reuters

Ранее о поступившей жалобе на директора НТЗТИ, который якобы отказывается платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства, рассказал сам президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой региона Евгением Куйвашевым в воскресенье.

Читайте также
Путин: надо разобраться с «борзотой» руководства завода в Нижнем Тагиле

Позже Куйвашев отметил, что зарплату на сумму 7,5 млн рублей не получили 86 рабочих, подтвердивших свои требования через судебных приставов, а глава администрации Нижнего Тагила Сергей Носов заявил о начале процедуры погашения долгов.

«На сегодня долги выплатили 161 человеку. Это 10 миллионов 820 тысяч рублей», — сказала Канатова.

По информации СУ СК РФ по Свердловской области, Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий касаются три уголовных дела, возбужденных некоторое время назад. Первое было возбуждено по факту невыплаты зарплаты работникам предприятия. По версии следствия, с апреля 2016 по январь 2017 года 195 сотрудникам задолжали более 13 миллионов рублей. Позже были возбуждены дела по статьям «сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов» (на сумму порядка 4 миллионов рублей) и «мошенничество» (еще около 4 миллионов рублей). Материалы первого дела истребовал для проверки центральный аппарат СКР.

Из-за волокиты с расследованием невыплаты зарплат от исполнения служебных обязанностей был отстранен глава свердловского СУ СК РФ Валерий Задорин.

Кроме того, арбитражный суд Свердловской области 8 июля прекратил процедуру наблюдения в отношении данного завода, признал предприятие банкротом и открыл там конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 6 января 2018 года.

Комментарии
1
Влера Малютин
только Сталин спасет эту страну.......
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Пранкеры выясняли, откуда взялась «борзота» на заводе Нижнего Тагила
Во время загрузки произошла ошибка.
11 июля© Ньюстюб
 Это вам не Европа: что удивляет иностранцев в Москве
Кремль прокомментировал слова Трампа о 'жестком разговоре' с Путиным
Это вам не Европа: что удивляет иностранцев в Москве
Белый дом назвал условия возврата российской дипсобственности
Оценен ущерб, причиненный российским аграриям от холодной погоды
Макрон заявил, что Франция больше не настаивает на уходе Асада
Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом «в нужный момент»
Покупки в зарубежных онлайн-магазинах могут подорожать на 18%
Ракета «Союз» стартовала с рекордным числом спутников
Спорт
Межсезонье: «Динамо» — чемпион, «Зенит» — последний Подводим итоги выступления клубов РФПЛ в товарищеских матчах в рамках подготовки к новому сезону
Авто
Премьера кроссовера Jaguar E-Pace: онлайн-трансляция «Авто Mail.Ru» ведёт очередную прямую трансляцию: сегодня редактор Вадим Гагарин внимательно следит за премьерой нового кроссовера Jaguar
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный О смерти актера сообщил его сын на странице в социальной сети
Недвижимость
Как выбрать цвет для интерьера: 10 советов
Полонского признали виновным в афере и отпустили
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Названо количество попавших под реновацию квартир в Москве
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Сергей Шнуров и его жена рассказали, почему у них нет детей Семейному счастью звездной пары мешает квартирный вопрос.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь