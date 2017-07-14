Внешняя торговля Хабаровского края за полгода выросла на 60 процентов

Источник: AP 2017

Сегодня в Хабаровской таможне назвали официальные данные о деятельности ведомства за 1 полугодие 2017 года. Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» начальник регионального подразделения генерал-майор таможенной службы Владимир Игнатьев, с 1 января по 1 июля 2017 года объем торгового оборота с другими странами превысил 885 млн долларов США, что на 60% больше показателя аналогичного периода 2016 года.

— Хабаровская таможня продолжает работу, направленную на содействие развитию внешней торговли, упрощению и ускорению проводимых операций, внедрение перспективных технологий при одновременном решении задач обеспечения экономической безопасности Российской Федерации и пополнению доходной части государственного бюджета, — подчеркнул Владимир Игнатьев. В первом полугодии 2017 года через хабаровскую таможню осуществляли работу 364 хозяйствующих субъекта — это на 3,5% больше, чем в прошлом году, поэтому есть смысл говорить об активизации импортных и экспортных операций, которые прибавили 8% и 1% соответственно.

— В таможне сейчас проходит эксперимент по внедрению предварительного информирования о грузах, прибывающих воздушным транспортом, ранее аналогичные услуги оказывались морскому транспорту, — продолжает Владимир Игнатьев. — За полугодие оформлено 500 таких рейсов, только на прошлой неделе мы приняли 15 самолётов — сами понимаете, по воздуху перевозятся скоропортящиеся товары и для предпринимателя очень важно быстрое получение необходимых документов, буквально в течение суток. Как отметил заместитель начальника хабаровской таможни Константин Бондарев, региональное подразделение стабильно занимает третье место в ДФО по наполнению федерального бюджета, за 1 полугодие 2017 года в казну России поступило более 4,5 млрд рублей.