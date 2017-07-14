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08:55 (мск), источник: Вести - Пермь

В Перми продолжается реконструкция дорог

Самые актуальные вести сезона дорожных работ.

Источник: Вести - Пермь

Выезд со Средней дамбы на бульвар Гагарина хотят сделать четырехполосным. В субботу перекроют движение по улице Островского на участке от Пермской до Луначарского. А на Пушкина, похоже, начинают засыпать раскоп, скоро откроют. Самые актуальные вестисезона дорожных работ.

На Средней дамбе появились новые дорожные знаки, пока их содержимое скрыто от автолюбителей. Чтобы справиться с транспортным ударом, дорожники нанесут здесь новую разметку: вместо трех просторных полос, будет четыре узких.

На трехсотметровом участке ул. Островского заменят старую тепломагистраль, а пока будут копать до августа 14-й, 32-й, 67-й, 68-й и 77-й будут следовать до Комсомольского проспекта в объезд по улице Революции и далее по Максима Горького и Сибирской. В обратном направлении без изменений.

Готовят Пермь к зиме и на улице Пушкина. Движение здесь должно возобновиться со следующей недели, а пока приходится уживаться с неудобствами. В том числе и владельцам многочисленных магазинов.

Самая глобальная стройка этого лета сейчас на Северной дамбе. Судя по количеству техники и рабочих — дело движется в нужном направлении. Началась укладка бесшовных рельс. Через две с небольшим недели по обновленной дороге должны поехать машины, а в первый день осени — трамваи.

На улице Революции дорожные службы пытаются увеличить пропускную способность. С недавних пор на бульвар Гагарина можно поворачивать с двух полос, а не как раньше — с крайней.

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