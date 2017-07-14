Продукция из стран СНГ существенно подорожала в Казахстане
Импорт из дальнего зарубежья дорожает медленнее.
Импорт из дальнего зарубежья дорожает медленнее.
В Казахстане рост цен на импорт ускоряется. Ввозимое сырье, полуфабрикаты и готовые товары стали стоить на 10,4% дороже, чем год назад, — в прошлом году прирост цен на импорт составил 8,2%, передает Zakon.kz со ссылкой на Finprom.kz.
Как отмечается, резко поднялась в цене продукция из стран СНГ, импорт из дальнего зарубежья дорожает значительно медленнее. За
Ускорение росту цен придает сильное удорожание продукции из стран СНГ, которые завозятся в Казахстан, — в этом году их стоимость выросла на 17,6% по сравнению с
Дороже всего предприятиям и жителям РК в этом году обходятся полуфабрикаты и готовые товары. За год стоимость полуфабрикатов выросла на 11,5%, готовых товаров — на 10,6%, а сырье подорожало всего на 5,9% с учетом инфляции. В структуре готовых товаров резко выросли цены на строительные материалы — на 20,2%, непродовольственные потребительские товары — на 11,2% и на машины, оборудование и транспортные средства — на 9,5%. Единственная категория импорта, где было отмечено снижение стоимости, — это продукция сельского хозяйства, используемая как сырье, минус 1,5% по сравнению с
Рост цен на импортное сырье замедляется — в
Готовые товары, ввозимые в РК из стран СНГ, в этом году обходятся населению и бизнесу на 19,8% дороже, чем в