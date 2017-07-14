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09:07 (мск), источник: Zakon.kz

Продукция из стран СНГ существенно подорожала в Казахстане

Импорт из дальнего зарубежья дорожает медленнее.

В Казахстане рост цен на импорт ускоряется. Ввозимое сырье, полуфабрикаты и готовые товары стали стоить на 10,4% дороже, чем год назад, — в прошлом году прирост цен на импорт составил 8,2%, передает Zakon.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Как отмечается, резко поднялась в цене продукция из стран СНГ, импорт из дальнего зарубежья дорожает значительно медленнее. За январь-апрель текущего года цены на импортные поступления товаров и продукции выросли на 10,4% по сравнению с уровнем за аналогичный период прошлого года. При этом в прошлом году за 4 месяца годовой рост цен на импорт составил 8,2%, а в 2015 году в январе-апреле стоимость импорта вообще сократилась на 5,9%.

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Ускорение росту цен придает сильное удорожание продукции из стран СНГ, которые завозятся в Казахстан, — в этом году их стоимость выросла на 17,6% по сравнению с январем-апрелем 2016 года, с учетом влияния инфляции. Импорт из остальных стран мира в этом году вырос в цене менее значительно — на 4,7%.

Дороже всего предприятиям и жителям РК в этом году обходятся полуфабрикаты и готовые товары. За год стоимость полуфабрикатов выросла на 11,5%, готовых товаров — на 10,6%, а сырье подорожало всего на 5,9% с учетом инфляции. В структуре готовых товаров резко выросли цены на строительные материалы — на 20,2%, непродовольственные потребительские товары — на 11,2% и на машины, оборудование и транспортные средства — на 9,5%. Единственная категория импорта, где было отмечено снижение стоимости, — это продукция сельского хозяйства, используемая как сырье, минус 1,5% по сравнению с январем-апрелем 2016 года.

Рост цен на импортное сырье замедляется — в январе-апреле 2016 года годовой прирост составил 14,4%. При этом сырье из стран СНГ подорожало на 10,5% — в этом году его стоимость выросла всего на 3,9%. Сырье, импортируемое из дальнего зарубежья, поднялось в цене в этом году на 14,1% — год назад прирост стоимости составлял все 34,3%. Цены на импортные полуфабрикаты из стран СНГ растут быстрее, чем аналогичные товары из стран дальнего зарубежья — плюс 17,9% и 1,4% в этом году, соответственно.

Готовые товары, ввозимые в РК из стран СНГ, в этом году обходятся населению и бизнесу на 19,8% дороже, чем в январе-апреле прошлого года. При этом стоимость таких же товаров из других стран мира увеличилась за год всего на 4,8%.

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