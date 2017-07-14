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09:01 (мск), источник: АиФ Прикамье

УФАС возбудил дело в отношении краевого фонда капремонта

Фонд подозревают в нарушении антимонопольного законодательства при выборе банка.

Дело о нарушении антимонопольного законодательства возбудили против краевого фонда капитального ремонта. УФАС проверяет условия аукциона по выбору банка, где были открыты счета для формирования фондов капремонта общего имущества.

Аукцион объявили в феврале 2016 года. На участие в конкурсе поступило две заявки — от «Сбербанка» и «Газпромбанка». Предоставленные в рамках заявки материалы «Сбербанка» фонд не засчитал, как документы, подтверждающие осуществление банковской деятельности на территории Пермского края. Поэтому заявку отклонили как несоответствующую требованиям аукционной документации. Победителем аукциона стал «Газпромбанк».

В результате проверки антимонопольная сотрудники УФАС сделали вывод, что в отказ одному из банков был неправомерным, что привело к неравному положению участников аукциона.

«Победитель аукциона аккумулирует на своих счетах около миллиарда рублей. Для кредитной организации это дополнительная возможность поднять свою ликвидность. При борьбе за эту возможность складывается интересная ситуация, когда, предоставляя практически идентичные документы, один участник не допускается до участия в аукционе, а второй с таким же пакетом становится его победителем», — прокомментировал ситуацию и.о. руководителя Управления Александр Плаксин.

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