УФАС возбудил дело в отношении краевого фонда капремонта

Дело о нарушении антимонопольного законодательства возбудили против краевого фонда капитального ремонта. УФАС проверяет условия аукциона по выбору банка, где были открыты счета для формирования фондов капремонта общего имущества.

Аукцион объявили в феврале 2016 года. На участие в конкурсе поступило две заявки — от «Сбербанка» и «Газпромбанка». Предоставленные в рамках заявки материалы «Сбербанка» фонд не засчитал, как документы, подтверждающие осуществление банковской деятельности на территории Пермского края. Поэтому заявку отклонили как несоответствующую требованиям аукционной документации. Победителем аукциона стал «Газпромбанк».

В результате проверки антимонопольная сотрудники УФАС сделали вывод, что в отказ одному из банков был неправомерным, что привело к неравному положению участников аукциона.