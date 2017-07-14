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10:12 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Роспотребнадзор Дона забраковал 89 партий мяса

За три месяца — с апреля по июнь — Роспотребнадзор провел 87 проверок на предприятиях, участвующих в обороте мяса и мясопродуктов.

Специалисты забраковали 89 партий продукта объемом в 73 тысячи 541 килограмм. Наложено 45 штрафов на сумму 250 тысяч 500 рублей, два дела направлено в суд.

Основными нарушениями на предприятиях назвали: отсутствие производственного контроля; несоблюдение условий сбора и утилизации биоотходов, халатное отношение к соблюдению температурного режима хранения, отсутствие личных медкнижек у персонала.

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