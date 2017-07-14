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12:06 (мск), источник: Tengrinews

Эксперт подсчитал, почему выгоднее хранить сбережения в тенге

В какой валюте выгоднее хранить сбережения: в тенге или в долларах подсчитал управляющий директор АО «Банк ЦентрКредит» Галим Хусаинов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Пост об этом финансовый эксперт опубликовал на свой страничке в Facebook.

Хусаинов привел расчеты, какова была бы доходность по депозитам в тенге и в долларах, открытым год назад. Он напомнил, что в июне 2016 года курс нацвалюты к «американцу» составлял 340 тенге, а сегодня составляет 328 тенге.

«Давайте посчитаем доходность для 1000 долларов США, если бы вы поменяли доллары на тенге и положили их на депозит в тенге под 14 процентов годовых (эффективная в районе 14,9 процентов). В июле 2016 года эта сумма была бы равна 340 тысяч тенге. С начисленными процентами в июле 2017 года вы бы получили 390,8 тысяч тенге. В текущих цифрах в долларах США это составило бы 390,8/328 = 1191 доллар США. Тогда доходность в долларах США составила бы 19,1 процента. Если бы вы положили просто доллары США под три процента годовых также год назад, то Вы сейчас бы заработали всего бы 30,4 доллара США и у Вас было бы сейчас 1030,4 доллара США.

Теперь давайте посчитаем, какой курс тенге должен был бы быть по отношению к доллару США чтобы мы при ставке в 14 процентов годовых сработали бы в ноль. 390 800/1030,4 = 379 тенге за один доллар США. Это к слову в какой валюте хранить сбережения", — написал Хусаинов.

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Также эксперт отметил, что сегодня основной фактор, который влияет на курс тенге, в большей степени российский рубль, чем нефть. Краткосрочное влияние на курс также оказывают отдельные корпоративные события на рынке, такие как выплата налогов, покупка или продажа крупных долей или капитализация отдельных компаний, выплата дивидендов и так далее.

«Если обесценение валюты будет меньше чем разница в процентных ставках между валютными и тенговыми депозитами, то выгоднее хранить в тенге. К слову, 379 тенге курс у нас был при цене на нефть ниже 30 долларов за баррель, что в текущих условиях маловероятно», — заключил Хусаинов.

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