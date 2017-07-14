Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зеленский высказался про украинские санкции к артистам РФ за Крым
Чистота в доме не даст набрать лишний вес
Украинский эксперт прокомментировал саммит Украина — Евросоюз
Стало известно, где в России находится самое доступное жилье
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Суд признал, что я предприниматель» Первые слова бизнесмена Сергея Полонского после освобождения
Кожевникова рассказала, почему ей не хотели дать главную роль
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
30-летняя Самбурская снялась в откровенной фотоссессии - СМИ
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
В моду вошли необычные летние туфли (фото)
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
CМИ рассказали, как в Литве возмутились «Советским пломбиром»
СМИ опубликовали кадры обновленного авиаполка РФ
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
Американцы снова начали снимать жилье в Москве
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
12«Мать Ганга»
11:52 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Суд отказал мэрии в сносе недостроя на пр. «Красноярский рабочий»

Чиновники не смогли доказать, что здание угрожает горожанам.

Источник: AP 2017

Арбитражный суд отклонил иск мэрии Красноярска к ООО «Диалектика» с требованием снести недострой на правобережье. Информация опубликована на сайте инстанции.

Напомним, администрация обратилась в суд в мае прошлого года. По мнению заявителя, здание на пр. «Красноярский рабочий», 29, является «самовольно выстроенным». Ответчику предлагалось ликвидировать объект за свой счет спустя месяц после вступления в силу решения суда.

Администрация попросила предоставить ей право сноса, если компания откажется от ликвидации. В таком случае «Диалектика» возместит соответствующие расходы, отмечалось в иске.

Рассмотрев материалы дела, краевой арбитраж пришел к выводу, что объект незавершенного строительства «невозможно привести в исходное состояние». При этом мэрия не смогла представить доказательств, что снос недостроя «необходим для устранения угрозы жизни и здоровью граждан». Исходя из этого, суд отклонил заявление администрации.

Добавим, в 2013 году компания-застройщик провела реконструкцию здания, после чего потребовала признать право собственности на него. После отказа мэрии «Диалектика» подала в суд, но проиграла дело. В итоге компания дошла до Верховного суда, однако в 2015 году инстанция оставила первоначальное решение без изменения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Северо-Енисейске полицейский избил пьяного водителя трактора
МИД сообщил, что США не пускают новых российских дипломатов
СМИ: Siemens задумалась о выходе из активов в России
В Нижнем Тагиле отчитались о выплатах по задержанным зарплатам
Минздрав предложил наказывать за уклонение от диспансеризации
Священник раскрыл тайну красной коробки в автомобиле Путина
Депутаты предложили считать финансовый кризис форс-мажором
Ракета «Союз» вывела на орбиту рекордное количество спутников
Спорт
Межсезонье: «Динамо» — чемпион, «Зенит» — последний Подводим итоги выступления клубов РФПЛ в товарищеских матчах в рамках подготовки к новому сезону
Авто
Премьера кроссовера Jaguar E-Pace: онлайн-трансляция «Авто Mail.Ru» ведёт очередную прямую трансляцию: сегодня редактор Вадим Гагарин внимательно следит за премьерой нового кроссовера Jaguar
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Прилучный в образе школьника: съемки сериала «Желтый глаз тигра» Звезда «Мажора» вместе с Екатериной Шпицей, Ильей Любимовым и другими популярными актерами принимают участие в новом остросюжетном проекте «Первого канала» — смотрите репортаж
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Спрос на апартаменты в Петербурге подскочил в два раза
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Сергей Шнуров и его жена рассказали, почему у них нет детей Семейному счастью звездной пары мешает квартирный вопрос.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь