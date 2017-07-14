Суд отказал мэрии в сносе недостроя на пр. «Красноярский рабочий»

Источник: AP 2017

Арбитражный суд отклонил иск мэрии Красноярска к ООО «Диалектика» с требованием снести недострой на правобережье. Информация опубликована на сайте инстанции.

Напомним, администрация обратилась в суд в мае прошлого года. По мнению заявителя, здание на пр. «Красноярский рабочий», 29, является «самовольно выстроенным». Ответчику предлагалось ликвидировать объект за свой счет спустя месяц после вступления в силу решения суда.

Администрация попросила предоставить ей право сноса, если компания откажется от ликвидации. В таком случае «Диалектика» возместит соответствующие расходы, отмечалось в иске.

Рассмотрев материалы дела, краевой арбитраж пришел к выводу, что объект незавершенного строительства «невозможно привести в исходное состояние». При этом мэрия не смогла представить доказательств, что снос недостроя «необходим для устранения угрозы жизни и здоровью граждан». Исходя из этого, суд отклонил заявление администрации.