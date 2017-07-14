Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Что не есть, когда хочется «чего-нибудь вредного»
Лавров на форуме пошутил об отношениях России и Евросоюза
Названы самые комфортные для жизни российские города
67-летняя Бабкина переборщила с «уколами красоты» (фото)
«Нуреев» прыгнул в историюБалетный критик Татьяна Кузнецова посмотрела размещенные в Сети фрагменты опального спектакля
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
СМИ: «Если Россия не уйдет из Сирии, ее заставят»
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
30-летняя Самбурская снялась в откровенной фотоссессии - СМИ
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
Что Путин подарил на свадьбу Овечкину и Шубской
49-летняя Валерия выглядит как девочка-подросток (фото)
"Танцующий миллионер" Вакки расстался с избранницей - СМИ
46-летняя Орбакайте удивила Сеть фото без макияжа
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Полонского признали виновным в афере и отпустили
Фоторепортажи
12Природные пожары в Калифорнии
12«Мать Ганга»
09:21 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии названы самые популярные вакансии

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter подвели итоги первого полугодия 2017 года и выяснили, что менеджер по продажам по-прежнему является самой популярной вакансией в Башкортостане.

«Эта профессия уже не первый год находится на пике популярности — 39% местных работодателей искали себе именно специалистов по продажам. На втором месте по востребованности — “Банки, инвестиции, лизинг” (18%). На третьем месте — “Производство” (11%)», — сообщила Ольга Гибадуллина, руководитель пресс-службы HeadHunter Башкортостан.

По ее словам, суммарное предложение от работодателей в республике увеличилось за первые шесть месяцев текущего года на 17%. Сильно упало количество вакансий в тех сферах, в которых клиенты стали более разборчивы и требовательны к бизнесу — административный персонал (-37%), управление персоналом (-32%) и маркетинг (-28%).

Что касается предложения на рынке труда, то в топовой позиции оказались студенты и работники без опыта (15%), что значительно отличает Башкортостан от других регионов. На втором месте — сфера продаж (13%), на третьем — «Производство» (11%).

Как отмечают специалисты, сейчас в Башкортостане наблюдается умеренный уровень конкуренции: шесть человек на одну открытую позицию. Наибольший интерес у соискателей вызывает сфера «Госслужба» (34 кандидата на 1 вакансию), наименьший — «Консультирование» и «Страхование» (0,4 резюме на 1 вакансию).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Белый дом назвал условия возврата российской дипсобственности
Оценен ущерб, причиненный российским аграриям от холодной погоды
В Нижнем Тагиле отчитались о выплатах по задержанным зарплатам
Макрон заявил, что Франция больше не настаивает на уходе Асада
Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом «в нужный момент»
Покупки в зарубежных онлайн-магазинах могут подорожать на 18%
Ракета «Союз» стартовала с рекордным числом спутников
Спорт
Межсезонье: «Динамо» — чемпион, «Зенит» — последний Подводим итоги выступления клубов РФПЛ в товарищеских матчах в рамках подготовки к новому сезону
Авто
Премьера кроссовера Jaguar E-Pace: онлайн-трансляция «Авто Mail.Ru» ведёт очередную прямую трансляцию: сегодня редактор Вадим Гагарин внимательно следит за премьерой нового кроссовера Jaguar
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный О смерти актера сообщил его сын на странице в социальной сети
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
5 волшебных свойств синего цвета в интерьере
В Москве скупают мини-квартиры
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Сергей Шнуров и его жена рассказали, почему у них нет детей Семейному счастью звездной пары мешает квартирный вопрос.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь