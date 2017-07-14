В Башкирии названы самые популярные вакансии

«Эта профессия уже не первый год находится на пике популярности — 39% местных работодателей искали себе именно специалистов по продажам. На втором месте по востребованности — “Банки, инвестиции, лизинг” (18%). На третьем месте — “Производство” (11%)», — сообщила Ольга Гибадуллина, руководитель пресс-службы HeadHunter Башкортостан.

По ее словам, суммарное предложение от работодателей в республике увеличилось за первые шесть месяцев текущего года на 17%. Сильно упало количество вакансий в тех сферах, в которых клиенты стали более разборчивы и требовательны к бизнесу — административный персонал (-37%), управление персоналом (-32%) и маркетинг (-28%).

Что касается предложения на рынке труда, то в топовой позиции оказались студенты и работники без опыта (15%), что значительно отличает Башкортостан от других регионов. На втором месте — сфера продаж (13%), на третьем — «Производство» (11%).