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10:36 (мск), источник: НИА Самара

В Самарской области в списке «недостроев» числятся 42 объекта

На 31 из них был привлечён новый застройщик, по 12-ти оставшимся идёт поиск нового инвестора.

По информации министерства строительства Самарской области, в текущем году планируется к проведению конкурс по привлечению нового застройщика на объект, расположенный в г.о. Самара, ул. Садовая/Вилоновская (застройщик ЗАО ИСК «Средневолжскстрой» — банкрот).

Всего в 2017 году запланированы к вводу 8 проблемных объектов, что позволит удовлетворить права более 1000 обманутых дольщиков (ООО «Прогресс-Н» по ул. Антонова — Овсеенко, д.127; ООО «Прогресс-Н» по ул. Революционная, д.148; ООО «Скала» по ул. Карбышева, д.1; ООО «Промбезопасность» ул. Тухачевского, д. 10; ЖСК «На Блюхера» по ул. Блюхера, д.19; ООО «ПСК Волга» по ул. Тургенева, д.315; СОФЖИ по Заводское шоссе, 57 В; «Новый город» ЖК «Альбатрос» по ул. Тухачевского).

Найден инвестор — ООО «Трансгруз», который проведёт обследование технического состояния одного из самых сложных проблемных объектов (395 обманутых дольщиков), расположенного в г.о. Самара в границах улиц Советская и Черемшанская (ранее застройщиком выступало ООО «Горос»). Результаты обследования позволят определить вариант дальнейших действий, в частности, возможность завершения строительства проблемного объекта.

Кроме того, ООО «Поволжская строительная корпорация» приняло на себя обязательства по завершению строительства не менее сложного объекта — жилого дома, расположенного в Железнодорожном районе Самары на пересечении проспекта Карла Маркса с улицей Владимирской. В результате 104 обманутых дольщика будут обеспечены жилыми помещениями.

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