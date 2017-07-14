В Самарской области в списке «недостроев» числятся 42 объекта

По информации министерства строительства Самарской области, в текущем году планируется к проведению конкурс по привлечению нового застройщика на объект, расположенный в г.о. Самара, ул. Садовая/Вилоновская (застройщик ЗАО ИСК «Средневолжскстрой» — банкрот).

Всего в 2017 году запланированы к вводу 8 проблемных объектов, что позволит удовлетворить права более 1000 обманутых дольщиков (ООО «Прогресс-Н» по ул. Антонова — Овсеенко, д.127; ООО «Прогресс-Н» по ул. Революционная, д.148; ООО «Скала» по ул. Карбышева, д.1; ООО «Промбезопасность» ул. Тухачевского, д. 10; ЖСК «На Блюхера» по ул. Блюхера, д.19; ООО «ПСК Волга» по ул. Тургенева, д.315; СОФЖИ по Заводское шоссе, 57 В; «Новый город» ЖК «Альбатрос» по ул. Тухачевского).

Найден инвестор — ООО «Трансгруз», который проведёт обследование технического состояния одного из самых сложных проблемных объектов (395 обманутых дольщиков), расположенного в г.о. Самара в границах улиц Советская и Черемшанская (ранее застройщиком выступало ООО «Горос»). Результаты обследования позволят определить вариант дальнейших действий, в частности, возможность завершения строительства проблемного объекта.