Снять квартиру в Кишиневе: сколько стоит и где найти дешевое жилье

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Квартирный вопрос всегда интересует людей, а тех, которые снимают жилье особенно. Граждане с неподдельным интересом следят за изменениями на рынке. В Кишиневе выбор предложений аренды жилья достаточно разнообразен.

Дороже всего снять квартиру в Кишиневе, конечно же, в центре. Даже на вторичном рынке жилья стоимость найма квартиры в этом районе столицы обходится выше остальных. Согласно данным биржи «Lara», «однушка» здесь в среднем стоит 140−160 евро, «двушка» — 260−270 евро, а в трехкомнатная квартира — 280−300 евро.

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На втором месте дорогого съемного жилья на вторичном рынке — сектор Ботаника. Однокомнатная квартира в этом районе Кишинева обойдется в 120−130 евро, двухкомнатная — в 180−200 евро, «трешка» — в 250−270 евро.

Тройку «лидеров» замыкает съемное жилье на Буюканах. Там средняя цена съемной однокомнатной квартиры составит 110−120 евро, «двушки» — 160−180 евро, «трешки» — 240−260 евро.

Дешевле всего снять квартиру на вторичном рынке на Чеканах — 100−120 евро за однокомнатную, 150−170 евро за двухкомнатную и 230−240 евро за трехкомнатную.

Средняя стоимость найма квартир расположенных в многоэтажных домах на вторичном рынке.

В новостройках цены на съемное жилье на порядок выше. В центре столицы снять «однушку» можно в среднем за 180−200 евро, «двушку» — за 400−500 евро, а «трешку» — от 450 и выше.

На Ботанике съем однокомнатной квартиры в новостройке обойдется в 170−180 евро, двухкомнатная — в 300−350 евро, а трехкомнатная — 450−480 евро.

Дешевле всего все также на Чеканах. Там, за однокомнатную в месяц придется платить в среднем 150−160 евро, «двушка» — 250−270 евро, а «трешка» — 400−430 евро.

Средняя стоимость найма квартир в новых многоэтажных домах.

Цены на элитные квартиры «бизнес-класса» начинаются с 500 евро в месяц. А чтобы снять на месяц частный дом или виллу потребуется не менее 1000 евро в месяц и выше. В среднем проживание там обойдется в 1500—2200 евро за месяц.