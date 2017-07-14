Екатеринбургские строители перекроют движение в Пестеревском переулке
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля, ИА УралПолит.Ru. В уральской столице продолжаются ремонт городских магистралей. На этот раз дорожные службы перекрывают переулок Пестеревский, сообщает
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля, ИА УралПолит.Ru. В уральской столице продолжаются ремонт городских магистралей. На этот раз дорожные службы перекрывают переулок Пестеревский, сообщает
Движение автотранспорта по переулку Пестеревскому от улицы Малышева до
Напомним, ранее сообщалось, что здесь будет приподнятый пешеходный переход.