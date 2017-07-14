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09:29 (мск), источник: УралПолит.ру

Екатеринбургские строители перекроют движение в Пестеревском переулке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля, ИА УралПолит.Ru. В уральской столице продолжаются ремонт городских магистралей. На этот раз дорожные службы перекрывают переулок Пестеревский, сообщает пресс-служба мэрии.

Движение автотранспорта по переулку Пестеревскому от улицы Малышева до Верх-Исетского бульвара будет закрыто на полторы недели, вплоть до 26 июля. По словам специалистов, причина перекрытия — реконструкция и строительство дорог.

Напомним, ранее сообщалось, что здесь будет приподнятый пешеходный переход.

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