В Челябинской области выросли пособия по временной нетрудоспособности
В Челябинской области выросли выплаты по больничному листу, беременности и родам и уходу за ребёнком до полутора лет, рассчитываемые исходя из МРОТ.
В Челябинской области выросли выплаты по больничному листу, беременности и родам и уходу за ребёнком до полутора лет, рассчитываемые исходя из МРОТ.
Это связано с увеличением минимального размера оплаты труда в Челябинской области. С 1 июля он составляет 8970 рублей (с учетом уральского коэффициента — 15%).
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
Таким образом, минимальный размер пособия по беременности и родам в Челябинской области для официально работающей женщины составит 41,3 тысячи рублей за 140 календарных дней отпуска по беременности и родам. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до достижения возраста 1,5 лет составит 3 588 рублей. Суммы пособий указаны с учётом уральского коэффициента.
Назначенные ранее пособия из расчета МРОТ перерасчету с 1 июля 2017 не подлежат.