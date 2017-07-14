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09:32 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области выросли пособия по временной нетрудоспособности

В Челябинской области выросли выплаты по больничному листу, беременности и родам и уходу за ребёнком до полутора лет, рассчитываемые исходя из МРОТ.

Это связано с увеличением минимального размера оплаты труда в Челябинской области. С 1 июля он составляет 8970 рублей (с учетом уральского коэффициента — 15%).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, данные изменения коснутся тех граждан, чей стаж трудовой деятельности менее шести месяцев, либо заработная плата ниже МРОТ.

Таким образом, минимальный размер пособия по беременности и родам в Челябинской области для официально работающей женщины составит 41,3 тысячи рублей за 140 календарных дней отпуска по беременности и родам. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до достижения возраста 1,5 лет составит 3 588 рублей. Суммы пособий указаны с учётом уральского коэффициента.

Назначенные ранее пособия из расчета МРОТ перерасчету с 1 июля 2017 не подлежат.

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