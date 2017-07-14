В Челябинской области выросли пособия по временной нетрудоспособности

Это связано с увеличением минимального размера оплаты труда в Челябинской области. С 1 июля он составляет 8970 рублей (с учетом уральского коэффициента — 15%).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, данные изменения коснутся тех граждан, чей стаж трудовой деятельности менее шести месяцев, либо заработная плата ниже МРОТ.

Таким образом, минимальный размер пособия по беременности и родам в Челябинской области для официально работающей женщины составит 41,3 тысячи рублей за 140 календарных дней отпуска по беременности и родам. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до достижения возраста 1,5 лет составит 3 588 рублей. Суммы пособий указаны с учётом уральского коэффициента.