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09:35 (мск), источник: Uralpress.ru

Авиакомпания «Ямал» планирует сотрудничество с челябинским аэропортом

Авиакомпания «Ямал» планирует долгосрочное сотрудничество с челябинским аэропортом «Баландино».

В Правительстве Челябинской области по решению губернатора Бориса Дубровского будет создана рабочая группа по развитию региональных авиаперевозок с участием авиакомпании «Ямал». В нее войдут представители регионального правительства, авиакомпании и челябинского аэропорта, возглавит группу министр транспорта региона Дмитрий Микулик.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, до конца августа рабочая группа просчитает затраты авиакомпании и аэропорта на открытие новых региональных направлений, рассмотрит тарифную политику, проработает возможности субсидирования открытия новых рейсов со стороны федерального и регионального бюджетов и представит соответствующее заключение на рассмотрение губернатору.

После предварительного изучения вопроса генеральный директор компании «Ямал» Василий Крюк, прибывший в Челябинск для переговоров, отметил, что его компания заинтересована в дальнейшем развитии региональных перевозок и готова к обсуждению условий долгосрочного сотрудничества с челябинским аэропортом.

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