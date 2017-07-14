Авиакомпания «Ямал» планирует сотрудничество с челябинским аэропортом

В Правительстве Челябинской области по решению губернатора Бориса Дубровского будет создана рабочая группа по развитию региональных авиаперевозок с участием авиакомпании «Ямал». В нее войдут представители регионального правительства, авиакомпании и челябинского аэропорта, возглавит группу министр транспорта региона Дмитрий Микулик.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, до конца августа рабочая группа просчитает затраты авиакомпании и аэропорта на открытие новых региональных направлений, рассмотрит тарифную политику, проработает возможности субсидирования открытия новых рейсов со стороны федерального и регионального бюджетов и представит соответствующее заключение на рассмотрение губернатору.