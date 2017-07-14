Авиакомпания «Ямал» планирует сотрудничество с челябинским аэропортом
Авиакомпания «Ямал» планирует долгосрочное сотрудничество с челябинским аэропортом «Баландино».
Авиакомпания «Ямал» планирует долгосрочное сотрудничество с челябинским аэропортом «Баландино».
В Правительстве Челябинской области по решению губернатора Бориса Дубровского будет создана рабочая группа по развитию региональных авиаперевозок с участием авиакомпании «Ямал». В нее войдут представители регионального правительства, авиакомпании и челябинского аэропорта, возглавит группу министр транспорта региона Дмитрий Микулик.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
После предварительного изучения вопроса генеральный директор компании «Ямал» Василий Крюк, прибывший в Челябинск для переговоров, отметил, что его компания заинтересована в дальнейшем развитии региональных перевозок и готова к обсуждению условий долгосрочного сотрудничества с челябинским аэропортом.