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09:38 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области чиновники не получают больше 250 тысяч рублей

По данным Омскстата, заработать в Омской области больше 250 тыс. рублей можно только в негосударственном секторе.

Омскстат провел исследование о распределении численности работников по размерам начисленной заработной платы. Как ранее сообщал «СуперОмск», в регионе более 27 тыс. человек вынуждены жить на нищенскую зарплату.

Всего 1,4% от общего числа работников получают зарплату от 100 до 250 тыс. рублей. Более 250 тыс. рублей получают 0,1%. Таких людей в государственном и муниципальном секторах экономики нет, то есть чиновники Омской области не получают более 250 тыс. рублей. Такие деньги можно заработать только в негосударственном секторе.

Хотя в своих декларациях многие государственные и муниципальные служащие указывают доход более 3 млн рублей в год. Как показал скандал с многомиллионными премиями мэра Омска и его заместителей, за счет системы премирования в месяц на государственной и муниципальной службе можно получать по два-три оклада.

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