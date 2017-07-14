В Омской области чиновники не получают больше 250 тысяч рублей

Омскстат провел исследование о распределении численности работников по размерам начисленной заработной платы. Как ранее сообщал «СуперОмск», в регионе более 27 тыс. человек вынуждены жить на нищенскую зарплату.

Всего 1,4% от общего числа работников получают зарплату от 100 до 250 тыс. рублей. Более 250 тыс. рублей получают 0,1%. Таких людей в государственном и муниципальном секторах экономики нет, то есть чиновники Омской области не получают более 250 тыс. рублей. Такие деньги можно заработать только в негосударственном секторе.