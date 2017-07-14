Власти Екатеринбурга перекроили программу «Столица»

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге серьезно переиначили программу «Столица», которая работает до 2022 года. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте мэрии, передает «Уралинформбюро».

Согласно документу, в 2018 году власти рассчитывают проложить всего 4,7 километра дорог, а не 7,6 как планировали ранее. В 2019 году чиновники вообще не намерены тянуть ни одной дороги, хотя изначально говорилось о 4,7 километра. В последующие годы госслужащие, наоборот, наращивают объемы. В 2020 году будет построено 14,27 километра дорог, в 2021 году — 24,12 километра, в 2022 году — 16,27 километра.

Протяженность прокладки новых трамвайных путей в 2019 и 2020 годах сократилась с 7,7 километра и 5,3 километра соответственно до нуля. В 2021 году планируется проложить 5,3 километра, в 2022 году — вновь ни одного.