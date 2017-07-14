Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Кофе продлевает жизнь
СМИ узнали размер годового дохода Соломатиной и Матвиенко
Жанне Агузаровой – 55: подлинная биография певицы
Что Путин подарил на свадьбу Овечкину и Шубской
Британские аналитики заявили об угрозе «дешевых» российских ракет The Telegraph: Британские боевые корабли уязвимы для вооружений России и Китая
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
СМИ: «Если Россия не уйдет из Сирии, ее заставят»
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Социальный взрыв на востоке Украины возможен в любой момент – СМИ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
67-летняя Бабкина переборщила с «уколами красоты» (фото)
"Танцующий миллионер" Вакки расстался с избранницей - СМИ
46-летняя Орбакайте удивила Сеть фото без макияжа
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
Американцы снова начали снимать жилье в Москве
Фоторепортажи
12Природные пожары в Калифорнии
12«Мать Ганга»
09:48 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Власти Екатеринбурга перекроили программу «Столица»

От строительства трамвайных веток пришлось отказаться.

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге серьезно переиначили программу «Столица», которая работает до 2022 года. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте мэрии, передает «Уралинформбюро».

Согласно документу, в 2018 году власти рассчитывают проложить всего 4,7 километра дорог, а не 7,6 как планировали ранее. В 2019 году чиновники вообще не намерены тянуть ни одной дороги, хотя изначально говорилось о 4,7 километра. В последующие годы госслужащие, наоборот, наращивают объемы. В 2020 году будет построено 14,27 километра дорог, в 2021 году — 24,12 километра, в 2022 году — 16,27 километра.

Протяженность прокладки новых трамвайных путей в 2019 и 2020 годах сократилась с 7,7 километра и 5,3 километра соответственно до нуля. В 2021 году планируется проложить 5,3 километра, в 2022 году — вновь ни одного.

Программа подразумевает финансирование на более чем 18,4 миллиарда рублей. Из них 1,2 миллиарда будет получено из бюджета города, 16,6 миллиарда — из областной казны, 586,5 миллиона выделит Москва.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Екатеринбурге закроют переулок возле Центрального стадиона
Белый дом назвал условия возврата российской дипсобственности
Оценен ущерб, причиненный российским аграриям от холодной погоды
В Нижнем Тагиле отчитались о выплатах по задержанным зарплатам
Макрон заявил, что Франция больше не настаивает на уходе Асада
Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом «в нужный момент»
Покупки в зарубежных онлайн-магазинах могут подорожать на 18%
Ракета «Союз» стартовала с рекордным числом спутников
Спорт
Межсезонье: «Динамо» — чемпион, «Зенит» — последний Подводим итоги выступления клубов РФПЛ в товарищеских матчах в рамках подготовки к новому сезону
Авто
Премьера кроссовера Jaguar E-Pace: онлайн-трансляция «Авто Mail.Ru» ведёт очередную прямую трансляцию: сегодня редактор Вадим Гагарин внимательно следит за премьерой нового кроссовера Jaguar
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный О смерти актера сообщил его сын на странице в социальной сети
Недвижимость
Как выбрать цвет для интерьера: 10 советов
В Петербурге резко упали продажи в новостройках
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Названо количество попавших под реновацию квартир в Москве
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Сергей Шнуров и его жена рассказали, почему у них нет детей Семейному счастью звездной пары мешает квартирный вопрос.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь