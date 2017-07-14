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09:47 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии опубликованы новые вакансии с зарплатой от 40 до 50 тысяч рублей

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На информационном портале занятости населения Минтруда Башкортостана опубликованы новые вакансии с заработной платой, превышающей 40 тысяч рублей.

Для работы в Сибае АО «Тандер» требуется директор магазина, в должностные обязанности которого входит координация и контроль деятельности персонала. Опыт работы — не менее одного года. Заработная плата — от 35,4 до 44,3 тысячи рублей.

Нефтекамское ООО «ПКФ «Геотех» примет на работу оператора станков с программным управлением. Необходим опыт работы не менее одного года. Заработная плата — 40 тысяч рублей, соцпакет.

Для работы в Уфе ООО «Уфаремстройизоляция» требуется инженер ПТО с опытом работы не менее трех лет. Заработная плата — 50 тысяч рублей.

Магазину «Крепкий дом» в Уфе требуется электрогазосварщик с заработной платой от 40 до 45 тысяч рублей.

Для работы в Уфе предприятию «Универсалремстрой» требуется отделочник-универсал с опытом работы не менее года. Заработная плата — 40 тысяч рублей, соцпакет.

С этими и другими вакансиями можно подробно ознакомиться на информационном портале занятости населения Минтруда Башкортостана.

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