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10:48 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Улицу Крупской в Краснодаре отремонтируют раньше срока

По контракту окончание работ намечено на конец октября, но подрядчик заверил, что закончит уже в августе без потери качества.

Улица Крупской в краевом центре дублирует улицу Фадеева — основную магистраль Пашковского района, которая ведет к аэропорту Краснодара, на Восточный обход и выезд из города.

«В рамках федеральной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской агломерации ее предстоит привести в порядок на всем протяжении — от улицы Гоголя до 1 Мая. Особое внимание нужно уделить качеству дорожного покрытия, а также обустройству тротуаров, съездов во дворы», — заявил глава города Евгений Первышов в беседе с руководителем подрядной организации НАО «ДСУ-1» Виталием Ишутиным.

По словам Ишутина, новый асфальт появится на участке 2,2 км. Площадь покрытия составит более 20 000 м². Вдоль дороги сделают бордюры, тротуары, уложат тактильную плитку, заменят дорожные знаки и нанесут свежую разметку.

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